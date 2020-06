UEFA ogłosiła nowy terminarz Ligi Narodów 2020/21. Zmiany, jakie zaszły, są spowodowane tym, że na październik i listopad zaplanowano po trzy mecze dla każdej z drużyn narodowych (zamiast dwóch).

Liga Narodów wystartuje we wrześniu. Polska utrzymała się w najwyższej dywizji. "Biało-Czerwoni" trafili do grupy z Holandią, Bośnią i Hercegowiną oraz Włochami.



We wrześniu Polacy zagrają zgodnie z planem. Czekają ich dwa wyjazdy, do Holandii i Bośni. Przesunięciu uległy terminy meczów naszej reprezentacji w październiku i listopadzie.



8 października "Biało-Czerwoni" mieli podejmować Włochy, a trzy dni później Bośnię. Te mecze przesunięto o trzy dni. W efekcie pierwszy mecz zagramy 11, a drugi 14 pażdziernika.



W listopadzie przesunięcie jest mniejsze, bo tylko 24-godzinne. 15 zamiast 14 listopada Polacy zagrają z Włochami. Nie 17, a 18 podejmą Holandię.



MP