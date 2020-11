Decyzją sztabu medycznego kadry zakończono w czwartek zgrupowanie kobiecej reprezentacji Polski. Przyczyną są kolejne przypadki zakażenia koronawirusem w drużynie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Reprezentacja Polski. Jerzy Brzęczek: Trudno wytłumaczyć niektóre rzeczy (polsat sport). wideo Polsat Sport

"W środę wieczorem wszystkie zawodniczki oraz członkowie sztabu szkoleniowego kobiecej reprezentacji Polski, w związku z rozpoczęciem zgrupowania, przeszli badania na obecność koronawirusa. Niestety wynik okazał się pozytywny u sześciu zawodniczek i jednej osoby ze sztabu. Osoby te zostały objęte obowiązkową kwarantanną. Po konsultacji z Zespołem Medycznym PZPN, mając na uwadze zdrowie pozostałych, zgrupowanie zostało zakończone" - czytam w oficjalnym komunikacie na stronie internetowej PZPN.

Reklama

Drużyna dowodzona przez trenera Miłosza Stępińskiego przebywała na zgrupowaniu w Uniejowie. Przygotowywała się tam do meczu z Hiszpanią w ramach eliminacji mistrzostw Europy. Spotkanie zaplanowano na 1 grudnia.

Strona polska zwróciła się do hiszpańskiej federacji z prośbą o zmianę terminu potyczki. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, do konfrontacji dojdzie najprawdopodobniej w drugiej połowie lutego. Sprawa została również obligatoryjnie zgłoszona do UEFA.

UKi