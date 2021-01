Zbigniew Boniek nie ukrywa, że jeśli Arkadiusz Milik nie zacznie grać, nie pojedzie na mistrzostwa Europy. - Myślę, że to oczywiste, że jeśli zostanie w Napoli, to nie będzie mógł jechać z kadrą na mistrzostwa Europy – powiedział prezes PZPN w Radiu Kiss Kiss Napoli.

Milik ma ważny kontrakt z Napoli do końca obecnego sezonu. Jego sytuacja jest jednak tragiczna, bo od początku sezonu nie gra i nie ma szans na zmianę tej sytuacji.

Żeby znowu pojawić się na boisku, Milik musiałby zmienić klub. Zamieszanie transferowe wokół polskiego napastnika trwa od wielu miesięcy, ale nadal nic się w tej sprawie nie zmieniło.

Jeśli Milik nie zmieni klubu, to prawdopodobnie nie pojedzie na tegoroczne mistrzostwa Europy. Zbigniew Boniek nie ma wątpliwości, że jeśli Milik zostanie w Neapolu, to na turnieju go zabraknie.

- Myślę, że to oczywiste, że jeśli zostanie w Napoli, to nie będzie mógł jechać z kadrą na mistrzostwa Europy - powiedział.

- Rozumiem Napoli, które pomogło Milikowi po kontuzji, ale jego agenci powinni zachować się lepiej. Gdybym był jego agentem, nigdy nie pozwoliłbym na to, żeby nie grał - dodał Boniek.

Milik jest więc pod ścianą. Musi jak najszybciej zmienić otoczenie i wywalczyć miejsce w nowej drużynie. W innym wypadku Jerzy Brzęczek będzie miał spory ból głowy ze znalezieniem wartościowych zmienników dla Roberta Lewandowskiego.

