Zbigniew Boniek potwierdził, że Polska w marcu na pewno nie zagra na PGE Narodowym meczów eliminacyjnych do mistrzostw świata. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej stwierdził, że być może nie odbędzie się tam żaden mecz w 2021 roku.

7 grudnia odbędzie się losowanie eliminacji do mistrzostw świata w 2022 roku. W marcu odbędą się pierwsze mecze.



Przez ostatnie lata PGE Narodowy był domem polskich piłkarzy. To tam rozgrywali wszystkie eliminacyjne mecze przed wielkimi imprezami. Tym razem na pewno tak się nie stanie.



Na stadionie powstaje bowiem szpital polowy dla osób zakażonych koronawirusem. Prezes PZPN przyznał na Twitterze, że placówka będzie funkcjonowała co najmniej do lata. Później obiekt ma przejść generalny remont. To oznacza, że imprezy sportowe na PGE Narodowy wrócą prawdopodobnie dopiero w 2022 roku.



"Oprócz tego, że szpital na PGE Narodowym będzie co najmniej do lata (minimum), to potem trzeba będzie zrobić generalny remont... myślę, że przed 2022 nie będzie tam dostępu dla sportu...." - napisał Boniek w kolejnym wpisie.



Pierwszy raz reprezentacja Polski zagrała na PGE Narodowym 29 lutego 2012 roku. Bezbramkowo zremisowała wtedy z Portugalią. Był to jeden z ostatnich sparingów przed Euro 2012. Ta impreza też gościła na stołecznym obiekcie.



Do tej pory, na PGE Narodowym, rozegrała 22 mecze. 13 wygrała, siedem zremisowała i dwa przegrała. Do tej pory odbyło się tam 15 meczów eliminacyjnych Polaków. Ani razu "Biało-Czerwoni" nie przegrali.



Ostatni raz reprezentacja gościła na obiekcie 19 listopada 2019 roku. W eliminacjach do Euro 2020 Polaków pokonali wtedy Słowenię 3-2.

MP