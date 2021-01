Polski Związek Piłki Nożnej oficjalnie poinformował, że reprezentacja 8 czerwca rozegra w Poznaniu towarzyski mecz z Islandią. Będzie on finałowym etapem przygotowań kadry do mistrzostw Europy.

Doniesienia o potencjalnych rywalach kadry Brzęczka w meczach towarzyskich pojawiały się w mediach od dłuższego czasu. W gronie faworytów do tego, by sprawdzić swoje siły wymieniano ekipy Rosji i Islandii.

Jak udało się ustalić Interii, ze "Sborną" zmierzymy się prawdopodobnie 1 czerwca. Miejscem starcia ma być Warszawa, choć wiele w tym przypadku zależy od tego, czy do dyspozycji PZPN będzie Stadion Narodowy.



Oficjalnie potwierdzono już za to termin i drugiego rywala Polaków. Będzie to Islandia, z którą zmierzymy się 8 czerwca na stadionie w Poznaniu. Bilans naszych gier z tym rywalem jest bardzo korzystny. Z sześciu dotychczasowych starć "Biało-Czerwoni" wygrali pięć i tylko raz zremisowali. Po raz ostatni z ekipą z północy mierzyliśmy się w listopadzie 2015 roku. Wygraliśmy 4-2.



Rywalami reprezentacji Polski w fazie grupowej Euro będą Słowacja, Szwecja i Hiszpania.



TC