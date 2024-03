Doświadczenie nie pomogło jednak Santosowi odnaleźć się w innych realiach. Drużyna pod jego wodzą grała słabo, wyjazdowe porażki z Czechami , Mołdawią i Albanią spowodowały, że szans na bezpośredni awans prawie nie było. Stąd Cezary Kulesza , prezes PZPN-u, zdecydował się zmienić selekcjonera Polaków, zastępując Portugalczyka Michałem Probierzem , który ostatnio pracował z kadrą do lat 21.

Reprezentacja Polski. Michał Probierz wprowadził kadrę na Euro 2024

Nowy szkoleniowiec nie uratował już eliminacji, zajęliśmy w nich trzecie miejsce, ale została nam szansa w barażach. W półfinale "Biało-Czerwoni" pokonali w miniony czwartek w Warszawie Estonię 5-1, a we wtorkowym finale okazali się lepsi w Cardiff od Walii , awansując po rzutach karnych (5-4) .

"Byłem spokojny, czułem, że nic złego się nie wydarzy i Walijczycy nam nie zagrożą. Byliśmy lepszą drużyną. Walijczycy stworzyli sobie może dwie sytuacje, ale więcej w tym było szczęścia, jakieś przebitki. Takie mecze budują drużynę, czasami to, co się źle zaczyna, dobrze się kończy " - dodał napastnik FC Barcelona .

Z awansu reprezentacji Polski zadowolony pewnie jest także Santos, który rozstał się z kadrą po sześciu z 10 meczów w eliminacjach, ale w czasie rozstania miał zagwarantować sobie premię w przypadku zakwalifikowania się do Euro 2024. I to wcale nie byle jaką.

"Żeby nie poruszać sprawy premii piłkarzy, to napiszę tylko, że z okazji awansu na Euro, zgodnie z porozumieniem przy rozstaniu z PZPN-em, Fernando Santos dostanie 25 procent zapisanego w kontrakcie bonusu za awans. Będzie to ok. 775 tys. złotych. Przyda mu się na zaległości podatkowe" - stwierdził w mediach społecznościowych Kacper Sosnowski ze sport.pl.