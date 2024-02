Reprezentacja Polski wystąpi na Euro 2024? Probierz jednoznacznie o barażach

Reprezentacja Polski ma coraz mniej czasu przed barażami, które zadecydują, czy pojedziemy na tegoroczne mistrzostwa Europy do Niemiec. Najpierw 21 marca podejmiemy Estonię, a w przypadku awansu, pięć dni później, zagramy na wyjeździe z lepszym z pary Walia-Finlandia. Selekcjoner Michał Probierz nie ma żadnych wątpliwości co do rozstrzygnięć w tej rywalizacji.