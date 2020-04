Nie tylko wartość Roberta Lewandowskiego zaliczyła gwałtowny spadek. Na wartości stracili wszyscy kadrowicze Jerzego Brzęczka, a także wiele największych gwiazd futbolu.

Koronawirus daje się we znaki wszystkim. Jego wpływ na gospodarkę będzie ogromny - co jest wyzwaniem także dla wielu klubów sportowych. Już teraz mówi się, że w przypadku braku dokończenia sezonu wiele klubów piłkarskich może zbankrutować.



Sporo klubów doszło już do porozumienia ze swoimi zawodnikami w sprawie obniżania kontraktów, co pozwoli zaoszczędzić pieniądze na najpilniejsze wydatki. W obecnej sytuacji działalność na rynku transferowym schodzi na dalszy plan.



Na zmiany zareagował także Transfermarkt, portal specjalizujący się w szacowaniu wartości rynkowej zawodników. W odpowiedzi na ostatnie wydarzenia spadły wartości niemal wszystkich zawodników - w tym całej reprezentacji Polski. Robert Lewandowski musiał pogodzić się ze spadkiem wartości na 56 mln euro (wcześniej 70 mln), a Wojciech Szczęsny, Arkadiusz Milik oraz Piotr Zieliński - na 32 mln euro (wszyscy wcześniej 40 mln).



Nie trudno zauważyć, że wartość większości zawodników spadła o 20 procent. Nieco mniej stracili za to zawodnicy poniżej 23. roku życia, bowiem zaledwie 10 procent. Dzięki temu 21-letni Kylian Mbappe utrzymał miano najbardziej wartościowego piłkarza świata, choć jego cena spadła z 200 mln na 180 mln euro. Jeszcze więcej stracili bowiem Neymar i Raheem Sterling, których wartość spadła ze 160 mln na 128 mln euro.

Mniej - w porównaniu do innych - stracił też m.in. Trent Alexander-Arnold (99 mln), dzięki czemu zawodnik wskoczył do dziesiątki najbardziej wartościowych piłkarzy świata, wypychając z niej Antoine'a Griezmanna (96 mln). Z kolei Jadon Sancho (117 mln) wyprzedził w zestawieniu Lionela Messiego (112 mln).

Poza dziesiątką znalazł się także m.in. 35-letni Cristiano Ronaldo, wyceniany na 60 mln euro. Taka sama kwota widnieje m.in. przy nazwiskach Aymerica Laporte, Marco Verrattiego oraz Mauro Icardiego.





Zmiany najdroższych polskich zawodników według Transfermarkt (kwoty w mln euro):

Robert Lewandowski 70 mln -> 56 mln,

Wojciech Szczęsny 40 mln -> 32 mln,



Arkadiusz Milik 40 mln -> 32 mln,



Piotr Zieliński 40 mln -> 32 mln,



Krzysztof Piątek 27 mln -> 21,5 mln,



Grzegorz Krychowiak 20 mln -> 16 mln,



Jan Bednarek 15 mln -> 12 mln,



Bartłomiej Drągowski 14 mln -> 11 mln,



Karol Linetty 14 mln -> 11 mln,



Bartosz Bereszyński 8 mln -> 6,5 mln,



Łukasz Skorupski 7 mln -> 5,5 mln,



Krystian Bielik 6 mln -> 5,4 mln



Sebastian Szymański 6 mln -> 5,4 mln,



Kamil Glik 6 mln -> 4,8 mln.



TOP 10 najdroższych zawodników według Transfermarkt (kwoty w mln euro):

Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) 200 mln -> 180 mln,



Neymar (Paris Saint-Germain) 160 mln -> 128 mln,



Raheem Sterling (Manchester City) 160 mln -> 128 mln,



Kevin de Bruyne (Manchester City) 150 mln -> 120 mln,



Harry Kane (Tottenham Hotspur) 150 mln -> 120 mln,



Sadio Mane (Liverpool FC) 150 mln -> 120 mln,



Mohamed Salah (Liverpool FC) 150 mln -> 120 mln,



Jadon Sancho (Borussia Dortmund) 130 mln -> 117 mln,



Lionel Messi (FC Barcelona) 140 mln -> 112 mln,



Trent Alexander-Arnold (Liverpool FC) 110 mln -> 99 mln.

