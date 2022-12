O tym, że do samolotu nie wsiądą wszyscy piłkarze poinformował już przed wylotem rzecznik prasowy PZPN Jakub Kwiatkowski. Ostatecznie na pokładzie znalazło się 14 zawodników z 27(technicznie zgłoszonych było oczywiście 26 piłkarzy, na turniej udał się jednak także dodatkowy bramkarz w osobie Kacpra Tobiasza ), którzy znaleźli się w kadrze na turniej. W samolocie zabrakło chociażby Roberta Lewandowskiego , który zdecydował, że nie wróci z resztą drużyny do Warszawy.

Reprezentacja Polski wróciła do kraju

Polacy wrócili w bardzo spokojnej atmosferze, na lotnisku nie czekał na nich żaden "komitet powitalny", jak to miało miejsce w przypadku chociażby powrotu w roku 2016. Technicznie rzecz biorąc nie było to możliwe, ze względu na lądowanie na wojskowej części lotniska. Kadrowiczów zaskoczyć mogła jedynie różnica temperatur, po tym jak ich organizmy przyzwyczaiły się do katarskiego upału, w którym spędzili ostatnie kilkanaście dni. Już pod lotniskiem na piłkarzy czekał reprezentacyjny autokar, który przewiózł ich do miejsca, z którego reprezentanci będą mogli rozjechać się na krótkie urlopy bądź od razu wrócić do swoich klubów.