Reprezentacja Polski wróciła z Izraela do Warszawy

Piłkarska reprezentacja Polski wróciła w niedzielę ok. godz. 15 z Izraela do Warszawy, gdzie we wtorek na PGE Narodowym zagra ze Słowenią w ostatnim meczu eliminacji mistrzostw Europy 2020. "Biało-Czerwoni" już wcześniej zapewnili sobie awans.

"Wylądowaliśmy na lotnisku w Warszawie" - przekazał PAP rzecznik prasowy PZPN Jakub Kwiatkowski.

W piątek wieczorem "Biało-Czerwoni" wygrali z Izraelem 2-1. Bramki strzelili: Grzegorz Krychowiak (4.) i Krzysztof Piątek (54.), zaś dla rywali - Munis Dabbur (88.).

Mecz w Jerozolimie, przed którym ostrzegali zarówno przedstawiciele mediów, jak i meteorolodzy, odbył się bez zakłóceń - nie licząc wtargnięcia kibiców na boisko w końcówce spotkania.

We wtorek i środę Izrael został ostrzelany rakietami ze Strefy Gazy, w związku z czym zrodziły się obawy dotyczące bezpieczeństwa. Trochę nerwów pojawiło się też po tym, jak "The Jerusalem Post" napisał, że organizacja terrorystyczna Palestyński Islamski Dżihad dokona ataku na stadionie. Artykuł został jednak później skasowany.

We wtorek o godz. 20.45 na PGE Narodowym Polacy zakończą kwalifikacje spotkaniem ze Słowenią. Dzień wcześniej odbędą się oficjalne sesje treningowe i konferencje prasowe obu drużyn.

Z grupy G awans na Euro 2020 wywalczyli także piłkarze Austrii.