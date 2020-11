Uraz Roberta Gumnego nie powinien wykluczyć go z meczu reprezentacji młodzieżowej przeciwko Łotwie. Natomiast Przemysław Płacheta zostanie z seniorską reprezentacją do końca zgrupowania.

"Robert Gumny przeszedł badania obrazowe, które wykluczyły obecność poważnego urazu odniesionego we wczorajszym meczu. Zawodnik pozostanie na zgrupowaniu w Katowicach w celu kontynuacji rozpoczętego leczenia, aby był gotowy do treningu od soboty, kiedy dołączy do drużyny U21" - poinformował rzecznik prasowy reprezentacji Polski Jakub Kwiatkowski.



Według początkowych ustaleń, Gumny miał po meczu z Ukrainą dołączyć do młodzieżowej reprezentacji, która we wtorek 17 listopada gra ostatni meczu eliminacji ME przeciwko Łotwie.



Do młodzieżowej reprezentacji miał także dołączyć Przemysław Płacheta, powołany w miejsce kontuzjowanego Jakuba Kamińskiego. Po dobrym meczu z Ukrainą sztab pierwszej reprezentacji postanowił jednak przyjrzeć się bliżej skrzydłowemu Norwich City.



"Decyzją sztabu szkoleniowego Przemysław Płacheta pozostanie z kadrą A do końca zgrupowania" - dodał Kwiatkowski.



Dorosła reprezentacja Polski zmierzy się 15 listopada z Włochami, a 18 listopada z Holandią w meczach Ligi Narodów.



