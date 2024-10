Reprezentacja Polski U21 rozbiła rywala. Piorunujące dziewięć minut ustawiło mecz

Reprezentacja Polski U21 bardzo udanie rozpoczęła eliminację do mistrzostw Europy 2025, których gospodarzem będzie Słowacja. Na początek wygrali trzy mecze, ale później "złapali dołek". Najpierw ulegli 1:3 Niemcom, a później 0:1 Bułgarii. Na szczęście na Bułgarach szybko wzięli odwet, bo już w rewanżu pokonali ich 3:1. To pozwalało sądzić, że "Biało-Czerwonym" udało się wrócić na właściwe tory i napawało optymizmem przed potyczką z Kosowem, które w dziewięciu spotkaniach zdołało zgromadzić 12 punktów.

Koncert reprezentacji Polski U21 do przerwy. Zaczęło się w 21 minucie

Na pierwszego gola trzeba było poczekać do 21 minuty, ale jak już worek z bramkami się otworzył, to na dobre. Najpierw do siatki trafił Mariusz Fornalczyk, który skorzystał z "prezentu" od bramkarza reprezentacji Kosowa. Z narożnika boiska dośrodkowanie posłał Jakub Kałuziński, ale piłka wyślizgnęła się z rąk Abdullahu i skorzystał z tego właśnie nasz napastnik.

Już cztery minuty później Biało-Czerwoni podwyższyli prowadzenie. Tym razem do siatki trafił Filip Szymczak, który idealnie ruszył do podania Marczuka i uderzył z powietrza. Nie minęły trzy minuty, a było już 3:0. Znów zaczęło się od rzutu rożnego. Po wrzutce Kałuzińskiego piłka została wybita poza po obręb pola karnego, gdzie odnalazł się niepilnowany Dominik Marczuk. Gracz Realu Salt Lake City uderzył mocno, ale w sam środek bramki i gdy wydawało się, że nic z tego nie będzie... Abdullahu znów popełnił błąd i futbolówka wpadła do siatki. To było piorunujące dziewięć minut w wykonaniu Polaków.