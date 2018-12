Młodzieżowa reprezentacja Polski dopiero co wywalczyła awans do przyszłorocznych mistrzostw Europy U21, a już poznała rywali w kolejnych eliminacjach. Polska trafiła do grupy 5. razem z Serbią, Rosją, Bułgarią, Łotwą i Estonią.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Brzęczek, Michniewicz i Magiera podzielili kadrowiczów. Wideo INTERIA.TV

Los okazał się dla Polski o tyle łaskawy, że młode Orły (losowane z drugiego koszyka) uniknęły takich potęg, jak Francja, Niemcy, czy Hiszpania. W zamian podopieczni Czesława Michniewicza stoczą jednak ciężkie boje ze znanymi ze swojej waleczności Serbami (losowani z pierwszego koszyka) i Rosjanami (trzeci koszyk).

Reklama

Resztę stawki el. ME 2021 uzupełniają Bułgarzy, Łotysze i Estończycy, którzy do grupy 5. trafili odpowiednio z czwartego, piątego i szóstego koszyka. Są to jednak rywale łatwiejsi jedynie w teorii - przypomnijmy, że podczas el. ME 2019 Polacy dwukrotnie zremisowali z Wyspami Owczymi.

Mimo tego "Biało-Czerwoni" wywalczyli awans na przyszłoroczne Euro, pokonując w barażu Portugalię. Przypomnijmy, że podczas czerwcowego turnieju we Włoszech grupowymi rywalami Polaków będą gospodarze, Hiszpanie oraz Belgowie.

WG