Selekcjoner młodzieżowej reprezentacji Polski Czesław Michniewicz ogłosił nazwiska piłkarzy z lig zagranicznych powołanych do reprezentacji Polski na mecze eliminacji ME z Serbią i Bułgarią.

Na liście znalazło się 14 zawodników, a kadrę młodzieżowej reprezentacji uzupełnią piłkarze grający na co dzień w Polsce.



Polacy 9 października zmierzą się w wyjazdowym meczu eliminacji do ME U-21 z Serbami, a 13 października zagrają w Gdyni z Bułgarami.

To bardzo ważne spotkania w kontekście drugiego z rzędu awansu na ME U-21. Poza październikowymi spotkaniami drużyna Czesława Michniewicza zmierzy się tylko z Łotwą w listopadzie. Komplet punktów w tych meczach zapewni Polakom awans bez oglądania się na wyniki reprezentacji Rosji.



Lista piłkarzy z zagranicznych klubów powołanych do kadru U-21:

Bramkarze: Marcin Bułka (PSG), Kamil Grabara (Liverpool FC), Radosław Majecki (AS Monaco),

Obrońcy: Robert Gumny (Augsburg), Jakub Kiwior (Żylina), Maik Nawrocki (Werder),

Pomocnicy: Mateusz Bogusz (Leeds), Patryk Dziczek (Salernitana), Dennis Jastrzembski (Paderborn), Marcin Listkowski (Lecce), Przemysław Płacheta (Norwich),



Napastnicy: Bartosz Białek (Wolfsburg), Patryk Klimala (Celtic), Dawid Kurminowski (Żylina).

