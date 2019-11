Trener Czesław Michniewicz ogłosił nazwiska powołanych zawodników na mecz el. Euro U-21 z Bułgarią i towarzyski z Czarnogórą. Wśród nich jest Kamil Jóźwiak, który po pierwszym ze spotkań dołączy do seniorskiej reprezentacji.

Młodzieżową reprezentację Polski czeka wyjazdowe spotkanie eliminacji Euro U-21 z Bułgarią (15 listopada, godz. 17), a także towarzyski mecz z Czarnogórą (18 listopada, godz. 15).



Co ciekawe, wśród powołanych znalazło się nazwisko Patryka Dziczka, który we Włoszech nabawił się kontuzji kolana i według wstępnej diagnozy miał pauzować co najmniej przez miesiąc.

Z kolei skrzydłowy Lech Poznań Kamil Jóźwiak pomoże zespołowi podczas spotkania z Bułgarią, a następnie poleci na zgrupowanie dorosłej reprezentacji i będzie brany pod uwagę w kontekście meczu eliminacji Euro 2020 ze Słowenią.

Polacy po czterech kolejkach eliminacyjnych mają na koncie 10 punktów (trzy wygrane i remis) i prowadzą w swojej grupie przed Rosją i właśnie Bułgarią.



Powołania na listopadowe zgrupowanie reprezntacji Polski U-21:

Bramkarze: Marcin Bułka (Paris Saint-Germain), Kamil Grabara (Huddersfield Town), Karol Niemczycki (Puszcza Niepołomice).

Obrońcy: Karol Fila (Lechia Gdańsk), Robert Gumny (Lech Poznań), Kamil Pestka (Cracovia), Jan Sobociński (ŁKS), Sebastian Walukiewicz (Cagliari Calcio), Przemysław Wiśniewski (Górnik Zabrze).

Pomocnicy: Maciej Ambrosiewicz (Wisła Płock), Mateusz Bogusz (Leeds United), Patryk Dziczek (US Salernitana 1919), Kamil Jóźwiak (Lech Poznań)*, Marcin Listkowski (Pogoń Szczecin), Sylwester Lusiusz (Cracovia), Jakub Moder (Lech Poznań), Przemysław Płacheta (Śląsk Wrocław), Piotr Pyrdoł (ŁKS), Bartosz Slisz (Zagłębie Lubin), Daniel Ściślak (Górnik Zabrze).

Napastnicy: Bartosz Bida (Jagiellonia Białystok), Patryk Klimala (Jagiellonia Białystok), Patryk Szysz (Zagłębie Lubin), Paweł Tomczyk (Lech Poznań).

*po meczu z Bułgarią dołączy do zgrupowania reprezentacji A

Zdjęcie Kamil Jóźwiak / GRZEGORZ DEMBINSKI / East News

