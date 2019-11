Trener reprezentacji Polski do lat 21 Czesław Michniewicz ma ciężki orzech do zgryzienia. Przed meczem eliminacji do ME stracił jednego z liderów - Patryka Dziczka. Pomocnik Salernitany doznał kontuzji kolana, na rozgrzewce przed meczem z Virtusem Entella.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Czesław Michniewicz: Oni są naturalnym następcami. Wideo INTERIA.TV

Pierwsza diagnoza nie była wesoła i mówiła o zerwaniu więzadeł przybocznych w stawie kolanowym.

Reklama

To nie koniec problemów Michniewicza. Bartosz Bida z Jagiellonii również nie grał, gdyż naciągnął pachwinę.

Młode Orły 15 listopada zmierzą się w Sofii z Bułgarią, w ramach eliminacji do młodzieżowych ME. Trzy dni później towarzysko zagrają z Czarnogórą, w Podgoricy.

Po czterech meczach ekipa Michniewicza lideruje z 10 pkt i ma o dwa "oczka" więcej niż Rosja i o pięć więcej niż trzecia Bułgaria.

MB