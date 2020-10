Reprezentacja Polski U-21. Maciej Stolarczyk podał pełną listę powołanych na mecz z Łotwą

Nowy selekcjoner polskiej "młodzieżówki" Maciej Stolarczyk podał pełną listę zawodników powołanych na listopadowe zgrupowanie, w trakcie którego "Biało-Czerwoni" zagrają z Łotwą w eliminacjach do mistrzostw Europy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Polska - Bułgaria 1-1. Ostatnia konferencja prasowa Czesława Michniewicza jako trenera kadry U-21. Wideo INTERIA.TV

Wśród powołanych zabrakło Kamila Grabary, który do tej pory był podstawowym golkiperem kadry do lat 21.



Na zgrupowaniu zjawi się za to Patryk Dziczek, który opuścił ostatnie zgrupowanie z powodów zdrowotnych.





Lista powołanych na listopadowe zgrupowanie:

Reklama

Bramkarze: Marcel Lotka (Hertha BSC), Radosław Majecki (Monaco), Cezary Miszta (Legia Warszawa)



Obrońcy: Karol Fila (Lechia Gdańsk), Marcin Grabowski (Bruk-Bet Termalica Nieciecza), Adrian Gryszkiewicz (Górnik Zabrze), Robert Gumny (Augsburg), Jakub Kiwior (MŠK Žilina), Maik Nawrocki (Werder Brema), Kamil Piątkowski (Raków Częstochowa), Tymoteusz Puchacz (Lech Poznań), Przemysław Wiśniewski (Górnik Zabrze)



Pomocnicy: Bartosz Bida (Jagiellonia Białystok), Mateusz Bogusz (UD Logroñés), Szymon Czyż (SS Lazio), Patryk Dziczek (Salernitana), Jakub Kamiński (Lech Poznań), Sebastian Kowalczyk (Pogoń Szczecin), Przemysław Płacheta (Norwich City), Mateusz Praszelik (Śląsk Wrocław), Michał Skóraś (Lech Poznań), Bartosz Slisz (Legia Warszawa), Maciej Żurawski (Pogoń Szczecin)



Napastnicy: Bartosz Białek (Wolfsburg), Patryk Klimala (Celtic), Dawid Kurminowski (MSK Żilina)

Mecz z Łotwą, który zakończy zmagania Polaków w eliminacjach do mistrzostw Europy, zostanie rozegrany 17 listopada o godz. 17.30 na Stadionie Miejskim w Łodzi.



Będzie to dla Macieja Stolarczyka debiut w roli selekcjonera reprezentacji Polski do lat 21. Były szkoleniowiec Wisły Kraków zastąpił na stanowisku Czesława Michniewicza, który związał się z Legią Warszawa.



Ostatni remis w meczu z Bułgarami sprawił, że Biało-Czerwoni znaleźli się w trudnym położeniu - stracili szanse na pierwsze miejsce w grupie, a by awansować z drugiego, muszą liczyć na pomyślne wyniki w pozostałych grupach.



TB