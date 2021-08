Wśród powołanych znalazł się także Jakub Kamiński, który imponuje formą w meczach Lecha Poznań. Wielu widziało go już w dorosłej reprezentacji, ale Paulo Sousa nie umieścił go na swojej liście.



Polaków czekają we wrześniu dwa mecze eliminacyjne do mistrzostw Europy U-21. Podopieczni Michała Stolarczyka zmierzą się z Łotwą (3 września, 16:00, Jełgawa) i Izraelem (7 września, godz. 20:00, Lublin).





Powołania reprezentacji Polski U-21 na mecze z Łotwą i Izraelem:

Bramkarze: Marcel Lotka, Jakub Stolarczyk, Kacper Tobiasz

Obrońcy: Łukasz Bejger, Michał Karbownik, Jakub Kiwior, Maik Nawrocki, Aleksander Paluszek, Kamil Piątkowski, Sebastian Walukiewicz,



Pomocnicy: Mateusz Bogusz, Witkor Długosz, Jakub Kamiński, Krzysztof Kubica, Filip Marchwiński, Mateusz Młyński, Łukasz Poręba, Mateusz Praszelik, Kacper Skibicki, Michał Skóraś, Kacper Smoliński, Daniel Szelągowski.



Napastnicy: Adrian Benedyczak, Filip Szymczak.

