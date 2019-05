Wychowanek warszawskiej licencjonowanej szkółki Barcelony Escola Varsovia – bramkarz Marcin Bułka przechodzi z Chelsea do PSG. Jak donosi „Przegląd Sportowy” 19-latek jeszcze dziś z paryżanami podpisze kontrakt.

Zdjęcie Marcin Bułka podczas meczu Chelsea - Olympique Lyon /AFP

29 lipca 2016 r. Bułka przeniósł się z Escoli do Chelsea Londyn, gdzie najpierw bronił w drużynie do lat 18, a od lipca 2017 r. w ekipie U-23. W oficjalnym meczu pierwszej drużyny "The Blues" nie wystąpił, ale w sierpniu ubiegłego roku zagrał w niej w towarzyskim turnieju International Champions Cup, w spotkaniu z Olympique Lyon.

Reklama

Od 6 września ubiegłego roku Bułka występuje też w reprezentacji Polski do lat 20, które zaczynają się w Polsce już 23 maja, a "Biało-Czerwoni" swoje mecze rozgrywać będą w Łodzi.

"PS" cytuje Mateusza Borka z Polsatu Sport, który w programie "Misja Futbol" zapowiedział, że Bułka przejdzie do wielkiego europejskiego klubu. Jak udało się "PS" sprawdzić, chodzi o PSG, z którym młody Polak jeszcze dziś ma podpisać kontrakt z mistrzami Francji.

Bułka nie będzie miał lekko na Parc des Princes - czeka go ostra rywalizacja nie tylko z legendarnym Gianluigim Buffonem, który ma opcję przedłużenie kontraktu, ale też z Alphonsem Areolą i Sbeastienem Cioisem.

Bułka z Chelsa do Paryża przejdzie za darmo, gdyż z końcem czerwca wygaśnie mu kontrakt.

Wychowanek Stegien Wyszogród będzie drugim - po Grzegorzu Krychowiaku - Polakiem w PSG. Życzymy mu, by na Parc des Pricnes zagrzał miejsca na dłużej i zrobił większą karierę niż "Krycha".





MiKi



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. MŚ U-20. Jacek Magiera o selekcji. Wideo TV Interia