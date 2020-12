Reprezentacja Polski. Tomaszewski: Zieliński to polski Messi

Jan Tomaszewski co i rusz daje dowód, że w roli niestrudzonego komentatora futbolowego pejzażu czuje się znakomicie. Po raz kolejny wypowiedział się na temat potencjału piłkarskiej drużyny narodowej. I znów skrytykował Piotra Zielińskiego, nazywając go jednocześnie... polskim Messim.

Od kilku dni piłkarscy kibice emocjonują się wynikami losowania eliminacji MŚ. Jednocześnie nie cichną dywagacje na temat szans "Biało-Czerwonych" w przyszłorocznych finałach ME. Tomaszewski niezmiennie jeden z największych problemów kadry dostrzega w osobie selekcjonera Jerzego Brzęczka.

- Ja byłem za Brzęczkiem, ale już nie jestem. Jurek przesiąkł naszą klubową piłką, a to różnica jak między królewskim tronem a krzesłem elektrycznym - mówi legendarny bramkarz reprezentacji Polski w wywiadzie dla "Super Expressu".

Tradycyjnie "Tomek" skrytykował też Piotra Zielińskiego, mając na względzie jego "walory" w grze destrukcyjnej. Co ciekawe, nie zawahał się jednocześnie użyć nie byle jakiego komplementu. Porównał Polaka do słynnego Argentyńczyka.

- Zieliński jest polskim Messim, który fenomenalnie gra w ofensywie - twierdzi medalista MŚ z 1974 roku. - To po co wystawiają go w pomocy, gdzie trzeba bronić? Jak on w obronie jest zerem? Czy ktoś Messiemu każe bronić? Nie!

Obserwacje Tomaszewskiego, mimo że błyskotliwe, nie sprokurują raczej radykalnych zmian w najbliższych miesiącach. Wszystko wskazuje na to, że w czerwcu drużyna narodowa przystąpi do turnieju o mistrzostwo Europy pod wodzą Brzęczka, a Zieliński nie zostanie zwolniony z obowiązków defensywnych.

