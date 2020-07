Jan Tomaszewski po raz kolejny potwierdził opinię najbardziej bezkompromisowego komentatora rodzimej sceny futbolowej. W najnowszym wywiadzie uderza w selekcjonera Jerzego Brzęczka i jego dwóch podopiecznych.

Tomaszewski ma prawo do wyrazistych recenzji jak mało kto. To w końcu legendarny bramkarz "Biało-Czerwonych", medalista MŚ 1974 i - już na zawsze - "człowiek, który zatrzymał Anglię".

Trzeba przy tym oddać, że w swych ocenach "Tomek" z reguły jest konsekwentny. Zwykle do bólu. Jak w przypadku obecnego selekcjonera drużyny narodowej, Jerzego Brzęczka.

- Jego już dawno nie powinno być - powtarza z naciskiem w rozmowie z "Polska The Times". - Normalnie to już byłoby po Euro. Ja czarno widzę te mistrzostwa Europy. Jakim stylem my gramy? Raz jedną dziewiątką, raz dwoma, a raz trzema jak to niektórzy pseudodziennikarze nawet sugerują. To dlaczego nie gramy dwoma bramkarzami?

Na temat napastników Tomaszewski też ma wyrobione zdanie. Uważa, że gra duetem snajperów jest nieporozumieniem. A nawet sabotażem.

- Piątek to jest tylko egzekutor, on nie potrafi grać piłki kombinacyjnej - twierdzi. - Robert Lewandowski potrafi to, a Piątek jest drewniany. Przestali mu podawać w Milanie, a teraz nie podają w Herthcie, bo im nie potrafi odegrać. Tylko dyletant może ich razem wystawić.