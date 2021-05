Selekcjoner reprezentacji Polski Paulo Sousa w poniedziałek zaszczepił się przeciwko koronawirusowi. Wkrótce w jego ślady mają pójść piłkarze polskiej kadry.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Anglia - Polska. Paulo Sousa i Gareth Southgate po meczu na Wembley (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Reklama

"Selekcjoner reprezentacji Polski Paulo Sousa zaszczepił się dziś przeciw Covid-19 na stadionie PGE Narodowy" - poinformował portal Łączy Nas Piłka.

Reklama

Nagranie z przyjęcia szczepionki zostało opublikowane przez profil należący do PZPN.



Paulo Sousa zaszczepił się przeciwko koronawirusowi

- Jestem naprawdę szczęśliwy, że podjęto decyzję, aby wszyscy zostali zaszczepieni, piłkarze i sztab. Dzięki temu będziemy mogli skupić się wyłącznie na treningach i meczach, by dobrze reprezentować Polskę - powiedział na nagraniu selekcjoner Paulo Sousa.



- Każdy z nas powinien przyjąć to szczepienie po to, by nasza codzienność wróciła do normalności, a zatem... Szczepmy się - zakończył, wymawiając dwa ostatnie słowa w języku polskim.



Niebawem zaszczepieni mają zostać także piłkarze reprezentacji Polski. Jak poinformowano, przyjęcie przez nich szczepionki będzie dobrowolne.

Zdjęcie Paulo Sousa / AFP

WG