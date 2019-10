Po tym, jak reprezentacja Polski zapewniła sobie awans na przyszłoroczne mistrzostwa Europy jeszcze przez końcem kwalifikacji, Jerzy Brzęczek ma więcej czasu na przygotowanie drużyny do turnieju. Kogo będzie jeszcze sprawdzał? Prezes PZPN Zbigniew Boniek mówi, że blisko kadry jest Kamil Jóźwiak z Lecha Poznań.

Bardzo dobre wrażenie w ostatnich meczach reprezentacji zrobił Sebastian Szymański. Młody zawodnik Dynama Moskwa wyszedł dwa razy w podstawowym składzie, asystował nawet przy jednym z goli Roberta Lewandowskiego na Łotwie, zrobił duży krok, aby na dłużej zająć miejsce w pierwszej jedenastce.

Wcześniej dobrze spisał się też Krystian Bielik, choć ostatnio przeszkodziła mu kontuzja, aby zagrać w kadrze po raz kolejny.

Czy to oznacza, że drzwi do reprezentacji stoją otworem przed innymi młodymi zawodnikami? Zbigniew Boniek niejednoznacznie sugeruje, że tak. - O ile wiem, selekcjoner przygląda się kilku zawodnikom z kadry U-21 Czesława Michniewicza. Bardzo blisko powołania do dorosłej reprezentacji jest Kamil Jóźwiak - zdradza szef PZPN w rozmowie z tygodnikiem "Piłka nożna". Choć jednocześnie dodaje: - Nikt nie zamierza odmładzać reprezentacji na siłę, ale na niektórych pozycjach młodzi zawodnicy zasługują, by dostawać koszulki z numerami od 1 do 11, a nie być tylko alternatywą.



Kamil Jóźwiak to wyróżniający się skrzydłowy Lecha Poznań, również jeden z najlepszych zawodników w zespole U-21.



Przypomnijmy, że polska drużyna narodowa ma jeszcze do rozegrania dwa mecze eliminacyjne - najpierw z Izraelem na wyjeździe (16.11), a trzy dni później w Warszawie ze Słowenią - które selekcjoner z pewnością będzie chciał wykorzystać już pod kątem przygotowań do przyszłorocznego turnieju.

Z drugiej strony, 15 listopada kadra Czesława Michniewicza gra mecz kwalifikacyjny do ME U21 z Bułgarią w Sofii.

Boniek zdradził też, że przed Euro drużyna Brzęczka zagra prawdopodobnie jeden mecz na wyjeździe w marcu, "z dobrą drużyną", a trzy inne w Polsce, bo tak jest "łatwiej logistycznie" i "opłaca się pod kątem biznesowym".

Nie wiadomo jeszcze, gdzie kadra będzie przygotowywać się do Euro, decyzja zapadnie dopiero po losowaniu grup finałowych. Przypomnijmy, że przyszłoroczne Euro będzie nietypowe - odbędzie się w dwunastu różnych krajach.

