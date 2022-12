Polski już nie ma na mundialu. Co dalej?

Był naprawdę realny. Kto wie jak potoczyłby się mecz gdyby udało się wykorzystać trzy okazje z jednej akcji przeprowadzonej w 37. minucie przy stanie 0-0? Polacy grali na tyle dobrze, że można było się zastanawiać nad pozycjami na których są lepsi u swoich odpowiedników u rywali. Mógł podobać się zwłaszcza Piotr Zieliński , który pokazał to czym zachwyca w klubie. Jego wrzutki, dalekie podania z głębi pola są czarodziejskie, to ten sam magiczny dotyk, który posiadali Bronisław Bula czy Kazimierz Deyna . Wydaje się, że lekko cofnięty w stosunku do poprzednich meczów, może przynieść reprezentacji Polski jeszcze wiele dobrego. Wreszcie widoczny był również Robert Lewandowski . Szkoda, że nie strzelił gola z akcji w pierwszej połowie, zabrakło szczęścia.

Co dalej? Nasza reprezentacja na pewno będzie się przeobrażać. I to mocno. Pojawią się pewnie również nowi liderzy

Francja przetrzymała trudne chwile

Zdecydowały indywidualne umiejętności, choćby kogoś takiego jak Kylian Mbappe. Jest zachwycający - nie tylko z tego, że jest gepardem w ludzkiej skórze, potrafi pędzić z szybkością 35 km/h. Ma również niezwykłą przytomność umysłu i fantastyczne czysto piłkarskie umiejętności. To sprawia, że przez najbliższą dekadę może w światowym futbolu spełniać rolę schodzących powoli ze sceny Leo Messiego i Cristiano Ronaldo. A przecież na mistrzostwach osiągnął już więcej: w przeciwieństwie do kolegów wznosił już do góry Puchar Świata. Czy uda mu to się raz jeszcze? Jest na najlepszej drodze.