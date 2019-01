Można było się tego spodziewać, ale teraz mamy już wymierne potwierdzenie. Dobre występy w ostatnich tygodniach spowodowały, że Arkadiusz Milik i Krzysztof Piątek bardzo zyskali na wartości. Od tendencji spadkowej odbił się też Robert Lewandowski.

Najnowsze, pierwsze w tym roku zestawienie szwajcarskiego Obserwatorium Futbolu (CIES), które regularnie aktualizuje wartość piłkarzy z czołowych lig europejskich pokazuje jasną tendencję: po ostatnich spadkach, które mogliśmy obserwować w ostatnich miesiącach, Polacy zaczynają być warci coraz więcej. Na jak długo - nie wiadomo, ale zwrot jest zauważalny. Najlepszy przykład to Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji tracił dosyć wyraźnie i w szybkim tempie - w kwietniu ubiegłego roku był wyceniany jeszcze na ponad 102 mln euro, by w grudniu spaść do 59,7 mln - ale teraz znowu jest na plusie. Minimalnie, "zaledwie" o milion, ale jednak.

To wciąż zdecydowanie najwięcej spośród naszych zawodników, choć spektakularne wzrosty zanotowali dwaj snajperzy z Serie A. Arkadiusz Milik strzelił w grudniu sześć goli (w sumie ma ich na koncie już dziesięć) i od razu znalazło to odbicie w aktualnej wartości - 25,2 mln euro, prawie 10 mln więcej niż dotychczas! Krzysztof Piątek, wicelider strzelców w lidze włoskiej, też regularnie pnie się w zestawieniu CIES. Od sierpnia rośnie z każdym miesiącem, ale tym razem skok jest największy, o prawie 6,5 miliona. Choć jeśli dalej będzie tak skuteczny jak dotychczas, to czołowe kluby Serie A są w stanie wydać na niego znacznie więcej niż 23 mln euro. "La Gazzetta dello Sport" pisze w najnowszym numerze o zainteresowaniu Milanu i możliwości wyłożenia na stół nawet... 60 milionów.



Co ciekawe, dużo zyskał również Piotr Zieliński.

Na przeciwległym biegunie znajduje się Kamil Glik. Obrońca Monaco płaci po części za fatalną passę swojej drużyny, ale jego forma też znacznie spadła. Do tego stopnia, że jego pozycja w klubie nie jest już tak silna, a ostatni transfer doświadczonego Naldo wprowadzi zapewne więcej konkurencji. Tak czy inaczej, w ciągu roku Polak stracił na wartości ponad połowę, choć ciągle jest wyceniany bardzo wysoko - na 18,4 mln euro.

Przypomnijmy, że w zestawieniu znajdują się zawodnicy z pięciu czołowych lig europejskich, co oznacza, że nie ma tam kilku podstawowych graczy naszej reprezentacji.

Zdjęcie Arkadiusz Milik ma powody do zadowolenia / AFP

Tyle w milionach euro są warci polscy piłkarze według Obserwatorium Futbolu CIES (w nawiasie wartości z ostatnich trzech miesięcy ubiegłego roku)

1. Robert Lewandowski 60,7 (59,7; 65,6; 74,2)

2. Piotr Zieliński 48,7 (42,9; 45,2; 48,6)

3. Wojciech Szczęsny 28,9 (28,5; 26,3; 24,6)

4. Arkadiusz Milik 25,2 (15,4; 13,9; 13,0)

5. Krzysztof Piątek 22,9 (16,5; 12,9; 12,5)

6. Kamil Glik 18,4 (19,4; 22,6; 24,2)

7. Karol Linetty 16,5 (15,0; 15,5; 15,0)

8. Dawid Kownacki 13,0 (11,6; 12,3; 11,8)

9. Bartosz Bereszyński 10,7 (11,1; 11,0; 9,9)

10. Jan Bednarek 8,9 (7,1; 7,4; 7,4)

Remigiusz Półtorak