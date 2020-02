Solidarności branżowej na pewno im nie zabraknie. Ewa Pajor - Piłkarka Roku w Polsce poprosiła o wspólne zdjęcie Piłkarza Roku 2019 r. - Roberta Lewandowskiego. "Lewy", jak na dżentelmena przystało, zaprosił ją na mecz Bayernu.

Pojawienie się Roberta na gali tygodnika "Piłka Nożna" było sporym wydarzeniem. Już jego wejście na salę bankietową wywołało spore zamieszanie, a dokładniej zrobił je wianuszek operatorów kamer i fotoreporterów, podążający niczym cień za "Lewym".

Robert nie miał też spokoju, gdy następowała przerwa w transmisji z gali na antenie Polsatu Sport. Z obu stron tworzyła się do niego wielka kolejka niczym przed Wielkim Piątkiem do konfesjonału. Z tą tylko różnicą, że nikomu nie chodziło o spowiedź, tylko o wspólne zdjęcie z Lewandowskim.

Dwóch ochroniarzy nadzorowało kolejkę, by kapitan "Biało-Czerwonych" nie został zadeptany. O to, by ścisk wokół Roberta nie był zbyt duży dbał także jego doradca Paweł Narożnik. Te zabiegi spowodowały, że Lewandowski miał czym oddychać, ale nie nagadał się za wiele ze swymi przyjaciółmi Tomasze Zawiślakiem czy Sławomirem Peszką.

Po zakończeniu transmisji i udzieleniu wywiadu stacji Polsat Sport Robert wrócił na salę, by coś przekąsić w gronie przyjaciół. Jak zwykle, alkoholu nawet nie tknął - profesjonalizm zobowiązuje. I dwie kolejki ponownie się do niego ustawiły.

Na samym końcu jednej z nich skromnie i grzecznie czekała Ewa Pajor, która jako pierwsza odebrała statuetkę dla Piłkarki Roku 2019.

- Chcę iść w ślady Roberta Lewandowskiego, który regularnie wygrywa ten plebiscyt - powiedziała na scenie piłkarka VfL Wolfsburg.

Pewnie nie udałoby się jej dopchać do "Lewego", ale jej ciężką sytuację w kolejce zauważył nie kto inny jak szef piłkarskiej centrali Zbigniew Boniek i wysłał umyślnego, aby załatwił Ewie wspólne zdjęcie z "Lewym".

Na hasło: "Robert, jeszcze jedna fota z najlepszą piłkarką?" - Lewandowski natychmiast zareagował i nie tylko zrobił z nią wspólne zdjęcie, ale też uciął sobie sympatyczną pogawędkę.

Z naszych informacji wynika, że najlepszy polski piłkarz był dżentelmenem do tego stopnia, że zaprosił ją na mecz Bayernu. Ewa Pajor będzie gościem honorowym podczas meczu "Bawarczyków" w jej Wolfsburgu. Bayern zmierzy się z "Wilkami" w ostatniej kolejce sezonu - 16 maja o godz. 15:30.

