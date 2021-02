Robert Lewandowski po ponad dwóch tygodniach odniósł się do zwolnienia selekcjonera Jerzego Brzęczka. - Zwolnienie trenera to też w jakiś sposób porażka nas, piłkarzy - przyznał kapitan reprezentacji Polski.

18 stycznia Zbigniew Boniek postanowił zakończyć współpracę z Jerzym Brzęczkiem. Nowym selekcjonerem reprezentacji Polski został Paulo Sousa.

Te decyzja zdziwiła praktycznie całe środowisko piłkarskie w kraju. Zaskoczyła też samych piłkarzy.

Kapitan naszej kadry Robert Lewandowski po raz pierwszy odniósł się do zwolnienia Brzęczka. Przyznał, że jest to porażka nie tylko selekcjonera, ale też piłkarzy.

- To było szokujące. Zdaję sobie sprawę, że nie jest to przyjemna decyzja dla każdego z nas. Zwolnienie trenera to też w jakiś sposób porażka nas, piłkarzy. Dla nas jest to czas do przemyśleń nad tym, co zrobiliśmy źle albo co powinniśmy zrobić lepiej, żeby do takiej sytuacji nie doprowadzić następnym razem oraz żebyśmy wygrywali jako drużyna - powiedział Lewandowski w "Dzień Dobry TVN".

