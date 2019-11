Reprezentacja Polski. Robert Lewandowski przejdzie minizabieg. Zdradzamy szczegóły

Wydaje się, że jest jak skała i omijają go wszelkie nieszczęścia, właściwe dla sportowców zawodowych. Robert Lewandowski - bo o nim mowa - zachwyca świat najlepszą serią strzelecką w najsilniejszych ligach świata. Red. Mateusz Borek w "Cafe Futbol" powiedział o minizabiegu kapitana Orłów. Sprawdziliśmy, o co chodzi.

Mateusz Borek, czyli jeden z dwóch najlepszych komentatorów w Polsce jednym niewinnym zdaniem wywołał burzę w internecie.

- Zobaczymy, czy w dwóch ostatnich meczach eliminacji Euro zagra Robert Lewandowski. Niewykluczone, że będzie się musiał poddać minizabiegowi, żeby być gotowym, by być w formie na najważniejsze mecze jesieni - powiedział Borek w "Cafe Futbol".

Nie doprecyzował jednak o jaką kontuzję chodzi. Dodajmy, że we wczorajszym meczu z Eintrachtem (1-5), "Lewy" nie tylko strzelił piękną bramkę, po indywidualnej akcji, ale też rozegrał pełne 90 minut.

- Ciekawie byłoby sprawdzić, jak funkcjonuje reprezentacja, mając pewny awans. Z drugiej strony, walczymy cały czas o (pierwszy) koszyk. Fakty są takie, że Robert Lewandowski będzie się musiał poddać zabiegowi, który go wykluczy z gry na kilka, kilkanaście dni. Jest malutki problem, który trzeba naprawić, by "maszyna" pracowała w czerwcu 2020 roku - dodał Borek.

O co chodzi? Problem z kostką, kolanem, czy mięśniowy?

Sprawdziliśmy. Źródło Interii twierdzi, że "Lewy" od pewnego czasu odczuwa lekki dyskomfort w pachwinie. To znamiona przepukliny pachwinowej. Faktycznie, bez drobnego zabiegu się nie obejdzie, ale nie jest powiedziane, że "Lewy" przejdzie go właśnie teraz. Wręcz przeciwnie, jutro PZPN ogłosi, że Lewandowski znalazł się wśród powołanych na ostatnie mecze eliminacji do ME z Izraelem i ze Słowenią. Zabiegowi wyleczenia przepukliny podda się najpewniej po kończących rok 2019 spotkaniach Bundesligi. 21 grudnia Beyrn zmierzy się w Monachium z Wolfsburgiem i będzie to ostatni występ "Bawarczyków" w tym roku.

Dzięki swojemu trybowi życia i dobrym, sportowym genom, Roberta omijają kontuzję. Poprzedni uraz - rzepki kolanowej - wykluczył go z gry w zaledwie jednym meczu Bundesligi, w styczniu 2018 r. Przez drobny problem mięśniowy nie pojechał też z Orłami do Guimaraes, na mecz z Portugalią, w ramach Ligi Narodów (20 listopada 2018 r.).







MiBi