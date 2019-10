- Nie ma napiętej atmosfery w kadrze - zapewnił kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski przed meczami eliminacji Euro 2020 z Łotwą i Macedonią Północną.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bayern - Hoffenheim. "Lewy" się nie zatrzymuje. 14. gol w 10. kolejnym meczu (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

- Wydaje mi się, że wszyscy jesteśmy świadomi, w jakim momencie eliminacji się znajdujemy. Jestem przekonany, że w tych najbliższych dwóch meczach zdobędziemy komplet punktów i nasza sytuacja będzie lepsza. Wiemy, że stać nas na to. Wszystko zależy od nas. Jeśli zagramy tak jak potrafimy, jaki mamy potencjał, to nie mamy się czego bać. Wielokrotnie graliśmy z teoretycznie łatwiejszymi i trudniejszymi przeciwnikami i zawsze były to trudne spotkania - dodał "Lewy".

Reklama

O formie w klubie i reprezentacji

- Będę robił wszystko, aby przekuć formę z klubu na reprezentację. Jak strzele gola, to oczywiście będę szczęśliwy, ale jak ktoś inny trafi do siatki, to również będę się cieszył. Wszyscy idziemy w tym samym kierunku. Mam nadzieję, że po tych dwóch najbliższych spotkaniach ostatnie wyniki pójdą w niepamięć. Przede wszystkim nie mam frustracji z tego powodu. Zdaję sobie sprawę, że w każdej chwili to się może odwrócić. Czasami takie okresy się zdarzają, taka jest piłka nożna. Mam nadzieję, że niedługo wszystko będzie szło w parze i będziemy zadowoleni.



O słowach Zbigniew Bońka, który zwrócił uwagę, że Lewandowski nie powinien publicznie krytykować gry zespołu



- Nie słyszałem tych słów, więc ciężko mi się do nich odnieść. Chcę jak najlepiej dla reprezentacji. Czy powiedziałem A, czy powiedziałem B, to każdy wie, co się dzieje, co może lepiej funkcjonować. Próbujemy cały czas grać lepiej. Mam nadzieje, że przez ten ostatni czas poukładaliśmy sobie wszystko, żeby przyjechać na zgrupowanie z oczyszczoną głową.

O atmosferze w kadrze

- Nie ma napiętej atmosfery w kadrze. To, że w ostatnich dwóch meczach zdobyliśmy tylko punkt, to nie był powód, żebyśmy byli szczęśliwi. Za chwilę sytuacja może się odwrócić i karty znów będą w naszych rękach.

O Łotwie i Macedonii Północnej

- Na pewno musimy z pokorą i respektem podejść do przeciwników. Doskonale pamiętamy poprzednie eliminacje, gdzie w końcówkach przesądzaliśmy o wygranej. Oczywiście będziemy chcieli uniknąć nerwówki.

O dyspozycji Grzegorza Krychowiaka

- Oglądając ostatnie spotkania Grześka, jakie długie sprinty robi, to naprawdę jestem pod wrażeniem. Wydaje mi się, że w klubie ma więcej swobody. Jeśli to będzie z korzyścią dla reprezentacji, to mogę mu asystować, ale to wszystko będzie zależało od taktycznego ustawienia naszej drużyny.



O zmianach w przygotowaniach

- Z każdym okresem przygotowawczym staram się jakieś rzeczy zmieniać, nie tylko jeśli chodzi o piłkarskie rzeczy, ale również inne aspekty. Jeśli ktoś przekracza "30" to linia jest bardziej pochyła. Cały czas staram się być otwartą osobą na rozwijanie się, żeby nie tylko być lepszym piłkarzem, ale i lepszym człowiekiem.

O plebiscycie PZPN



- Czy widzę siebie w "11" stulecia? Byłoby to wielkie wyróżnienie i wielka sprawa.

Podopieczni Jerzego Brzęczka zmierzą się w czwartek w Rydze z Łotwą (początek o godz. 20.45). Trzy dni później "Biało-Czerwoni" podejmą na Stadionie Narodowym w Warszawie Macedonię Północną (początek o godz. 20.45).



Po sześciu kolejkach Polacy prowadzą w grupie G z dorobkiem 13 punktów. Dwa "oczka" mniej ma Słowenia, a trzy punkty do Orłów traci Austria. Kolejne miejsca zajmują Izrael i Macedonia Północna. Obie drużyny zgromadziły do tej pory po 8 punktów. Tabelę zamyka Łotwa, która przegrała wszystkie dotychczasowe mecze.

RK



Wyniki, terminarz i tabela "polskiej" grupy eliminacji Euro 2020