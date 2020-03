Napastnik reprezentacji Polski zajął dziewiąte miejsce w klasyfikacji najlepiej zarabiających piłkarzy na świecie opublikowanej przez magazyn „France Football”. Robert Lewandowski zarobił w 2019 roku 29 milionów euro brutto. Na pierwszym miejscu jest Lionem Messi z zarobkami wynoszącymi 131 mln euro.

"I oto jest polski napastnik! Po roku przerwy, znów znalazł się w top 20" pisze "France Football" o napastniku reprezentacji Polski Robercie Lewandowskim, podsumowując jego finansowe osiągnięcia za 2019 roku.

22 mln euro Lewandowskiego z samego kontraktu

31-letni piłkarz Bayernu Monachium znalazł się wśród piłkarskiej elity finansowej przede wszystkim dzięki nowemu lukratywnemu kontraktowi z bawarskim klubem oraz "wzmożonej aktywności komercyjnej". Polak umowę przedłużył w ubiegłym roku. Jest ważna do 2023 roku.

Tylko w swoim codziennym miejscu pracy Lewandowski zarabia 1,83 mln euro miesięcznie, czyli 22 mln euro rocznie. Premia za dublet mistrzostwo - Puchar Niemiec wynosi 350 tys. euro. Suma premii - 0,5 mln euro.

Na zarobek kapitana naszej narodowej reprezentacji składają się również kontrakty reklamowe z: Nike, Huawei, Gillette (w 2019 roku), Oshee, Kinga Pekińska, Braun, Beats, Head & Shoulders, aplikacja Mikz oraz "różne inne operacje biznesowe". Jak pisze "FF" są to: merchandising, linia artykułów sportowych, akademie "rozwoju osobistego". Lewandowski ma zawarty kontrakt z jedną z największych na świecie agencji reklamowych - Lagardere Sports.

O ile obecność Lewandowskiego na liście francuskiego magazynu nie jest ogromnym zaskoczeniem, to za niespodziankę należy uznać fakt, że w tej klasyfikacji, w której bardziej niż umiejętności liczą się: narodowość, liga, wartość marketingowa, dorobek reprezentacyjny i potencjał, wyprzedził paru znanych piłkarzy.

Tuż za Polakiem znajduje się Kylian Mbappe, mistrz świata, gwiazdor Paris Saint-Germain. 21-letni Francuz zarobił w 2019 roku 27,6 mln euro. Nie zapominajmy, że ma przed sobą negocjacje kontraktowe, które mogą go za chwilę wywindować na podium tego rankingu. Na 12. pozycji jest Gerard Pique (27 mln euro). Obrońca Barcelony oprócz grę w piłkę prowadzi biznes, jest jednym z współwłaścicieli firmy Kosmos, organizującej - w zupełnie nowej formule - tenisowe rozgrywki Pucharu Davisa.

Messi, Ronaldo, Neymar - i tak od lat

Od 2014 roku podium klasyfikacji "FF" się nie zmienia. W różnych konfiguracjach znajduje się na nich trójka zawodników: Leo Messi, Cristiano Ronaldo i Neymar. W siedmiu ostatnich edycjach ranking najbogatszych sześciokrotnie wygrywał Argentyńczyk z Barcelony, a raz - w 2017 roku - Portugalczyk, obecnie grający w Juventusie Turyn.

W ubiegłym roku Messi zarobił 131 mln euro, z czego 86,9 mln dała mu pensja w klubie, 6,1 mln - premie, 38 mln - kontrakty reklamowe. Argentyńczyk zarobił o milion więcej niż rok wcześniej. Można zakładać, że będzie pierwszy za dwa lata. Jeżeli dochowa kontraktu z Barceloną, otrzyma premię w wysokości 70 mln euro!

Messi zarabia 358 tys. euro dziennie

Wciąż mocno trzyma się Cristiano Ronaldo. Portugalczyk więcej niż Messi zarabia na kontraktach reklamowych i własnym biznesie. Jego pensja wynosi 57,5 mln euro, premie - 0,5 mln euro, a kontrakty - 60 mln euro. Ronaldo czuje się jak ryba w wodzie w interesach. Reklamuje wszystko, co się da - ubrania, perfumy, bieliznę, sprzęt fitness, odżywki, zabiegi chirurgiczne. Magazyn zauważa przy tym, że świetnie radzi sobie również żona piłkarza Juventusu - Georgina Rodriguez, która dzięki reklamowaniu linii bielizny Yamamay, zarabia kilka milionów euro rocznie.

Trzeci wśród najlepiej zarabiających Neymar co roku dostaje więcej. W 2017 roku jego dochody wynosiły - 55,5 mln, w 2018 - 81,5 mln, a w 2019 - 95 mln euro. Brazylijczyk również jest więcej wart niż Messi na rynku marketingowym i w biznesie - 44 mln euro. Jego pensja w PSG wynosi 48,9 mln.

Brakuje piłkarzy Liverpoolu, ale Klopp czwarty wśród trenerów

Najbardziej zaskakująca osoba w klasyfikacji "FF" to Gareth Bale. 30-letni Walijczyk jest tuż za Neymarem. Mimo że trener Realu Madryt Zinedine Zidane nie darzy go wielką sympatią, to Bale ani myśli opuszczać Hiszpanię. Jego kontrakt ma wartość 32 mln euro (kto dałby mu więcej?), a całość zarobków w ubiegłym roku wyniosła 38,7 mln euro.

Zdziwienie może również wywołać brak na liście zawodnika Liverpoolu, zwycięzcy ostatniej edycji Ligi Mistrzów. "The Reds" słyną jednak z gry zespołowej. Nie stawiają na gwiazdy. Gwiazdą tego klubu jest Jürgen Klopp, czwarty na liście najlepiej zarabiających trenerów. Niemiecki szkoleniowiec zarabia 24 mln euro rocznie, z czego 16,5 mln euro to jego pensja z bonusami.

Pozycję numer 1 na liście najlepiej zarabiających trenerów zajmuje Diego Simeone. 49-letni Argentyńczyk prowadzący Atletico Madryt w ubiegłym roku wzbogacił się o 40,5 mln euro. Drugi jest Antonio Conte z Interu Mediolan (30 mln euro), a trzeci Pep Guardiola z Manchesteru City (27 mln euro).

Cisza przed burzą

Omawiając ten ranking "France Football" zaznacza, że być może to ostatnia klasyfikacja z finansową progresją. Suma wszystkich zarobków 20 gwiazd światowej piłki wyniosła 840,5 mln euro aż o 25,65 mln euro więcej niż rok wcześniej i 100 mln więcej niż dwa lata temu. Aby znaleźć się w Top 20 trzeba zarabiać dziś przynajmniej tyle co David De Gea z Manchesteru United - 24,8 mln euro. Tak suma pozwoliła w 2007 roku zostać najbogatszym piłkarzem świata - przebywającemu obecnie w paragwajskim więzieniu - Ronaldinho.

"Ale czy to nie jest cisza przed burzą?" - pytają dziennikarze magazynu. "Pandemia koronawirusa paraliżuje wszystkie sektory gospodarki, w tym sport profesjonalny. Niektórzy szefowie już mówią o katastrofie klubów, zbliża się spowolnienie gospodarcze. Czy dotknie również gwiazdy i sprawi, że wzrastająca tendencja się odwróci? Wszystko zależy od tego, jak długo potrwa blokada rozgrywek".

Olgierd Kwiatkowski

20 najlepiej zarabiających piłkarzy na świecie według "France Football"

1. Leo Messi (FC Barcelona) - 131 mln euro

2. Cristiano Ronaldo (Juventus Turyn) - 118 mln

3. Neymar (Paris Saint-Germain) - 95 mln

4. Gareth Bale (Real Madryt) - 38,7 mln

5. Antoine Griezmann (FC Barcelona) - 38,5 mln

6. Eden Hazard (Real Madryt) - 35 mln

7. Andres Iniesta (Vissel Kobe) - 34 mln

8. Raheem Sterling (Manchester City) - 33,8 mln

9. Robert Lewandowski (Bayern Monachium) - 29 mln

10. Kylian Mbappé (PSG) - 27,6 mln

11. Luis Suarez (FC Barcelona) - 27 mln

12. Gerard Piqué (FC Barcelona) - 27 mln

13. Toni Kross (Real Madryt) - 26,4 mln

14. Philippe Couthino (Bayern Monachium) - 26 mln

15. Oscar (Shanghai SIPG) - 26 mln

16. Alexis Sanchez (Inter Mediolan) - 25,8 mln

17. Mesut Ozil (Arsenal) - 25,7 mln

18. Kevin de Bruyne (Manchester City) - 25,6 mln

19. Sergio Aguero (Manchester City) - 25,3 mln

20. David De Gea (Manchester Utd.) - 24,8 mln

Najlepiej zarabiający trenerzy

1. Diego Simeone (Atletico Madryt) - 40,5 mln

2. Antonio Conte (Inter Mediolan) - 30 mln

3. Pep Guardiola (Manchester City) - 27 mln

4. Jurgen Klopp (FC Liverpool) - 24 mln

5. José Mourinho (Tottenham) - 23 mln