Przemysław Płacheta debiut w drużynie narodowej zaliczył w ubiegłym miesiącu. Marzy o wyjeździe na finały Euro 2020. Drogą do tego mają być udane występy w Norwich City. W rozmowie z "Super Expressem" wyjawił, dlaczego trafił właśnie tam.

Płacheta to jedna z nowych twarzy w kadrze Jerzego Brzęczka. W listopadzie rozegrał w niej dwa pierwsze spotkania. W debiucie z Ukrainą zaliczył asystę, a w potyczce z Holandią bliski był zdobycia bramki. Po murawie biegał z "dychą" na plecach.

- Koszulkę wziąłem sobie na pamiątkę. Nieczęsto ma się okazję zagrać z "10". Wydaje mi się, że ten numer mnie nie przygniótł swoim ciężarem. Szkoda przegranej z Holandią, bo uważam, że szczególnie w pierwszej połowie mieliśmy swoje dobre momenty. Do zdobycia bramki zabrakło niewiele. Ale i tak te pierwsze mecze dały mi dużo radości i motywacji - opowiada 22-latek w rozmowie z "SE".

Jeśli liczy na kolejne powołania od selekcjonera, musi błyszczeć formą w Norwich City, które w tym sezonie walczy o awans do Premier League. Po świetnym sezonie w barwach Śląska Wrocław, latem Płacheta trafił na Wyspy Brytyjskie. Czym się kierował, podejmując decyzję?

- Od dziecka marzyłem o występach w Anglii - tłumaczy. - Przedstawiciele Norwich byli zdeterminowani, aby mnie pozyskać. Po rozmowie z trenerem, dyrektorem sportowym i innymi pracownikami klubu wiedziałem, że to będzie najlepsze rozwiązanie. Ujęli mnie swoim podejściem. Pierwszy raz spotkałem się z tak szczegółową analizą mojej osoby od strony piłkarskiej pod każdym względem. Także od strony prywatnej, bo wiedziano nawet gdzie i co studiuje moja narzeczona, jak długo ze sobą jesteśmy czy, jak często i co dodajemy na swoje profile społecznościowe.

Mimo młodego wieku piłkarz bardzo poważnie podchodzi do życia.- Jesteśmy z Olą już ponad cztery lata - mówi. - Zaczęliśmy być ze sobą jeszcze, kiedy byłem w RB Lipsk, tak że naprawdę dużo przeszliśmy. Od dawna mieszkamy razem i uznaliśmy, że trzeba zrobić kolejny krok. Ślub planujemy za półtora roku. Życie prywatne ma również duży wpływ na to, co później prezentuje się na boisku, dlatego cieszę się, że tak mi się poukładało.

