To już oficjalne. Reprezentacja Polski dalej będzie grała w Dywizji A Ligi Narodów, mimo że w pierwszej edycji drużyna Jerzego Brzęczka spadła o klasę niżej. Wszystko przez powiększenie grupy najlepszych do 16 drużyn. W praktyce oznacza to, że od jesieni 2020 nasza kadra zagra sześć meczów z silnymi europejskimi rywalami.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Robert Lewandowski po meczu Polska - Austria (0-0). Wideo INTERIA.PL

Przypomnijmy, jesienią ubiegłego roku, w pierwszej edycji Ligi Narodów, Polacy byli w grupie z Portugalią (późniejszym triumfatorem) oraz Włochami. "Biało-Czerwoni" przegrali dwa mecze i dwa zremisowali, zajmując trzecie miejsce, a najsłabszy zespół spadał do Dywizji B.

Reklama

Tak jak w pozostałych trzech grupach. Okazało się, że podobny los spotkał również bardzo uznane drużyny - m.in. niemiecką i chorwacką.

Teraz Komitet Wykonawczy UEFA podjął decyzję, że dywizje A, B i C będą powiększone o cztery ekipy - do szesnastu i podzielone na cztery grupy po cztery zespoły. Dzięki temu Polka , ale też Niemcy będą mogli dalej grać z najlepszymi.

Powody są ewidentne. Liga Narodów okazała się sukcesem - sportowym i finansowym - zaskakująco dobrze wpisując się do piłkarskiego kalendarza i w znacznej mierze eliminując z niego mecze towarzyskie bez stawki. Paradoksalnie również, w grupach trzyzespołowych istniało poważne ryzyko, że może dochodzić do nadmiernie wyrachowanej gry, ale - szczególnie w decydujących spotkaniach - często dochodziło do nieprawdopodobnych zwrotów akcji .



Zdjęcie Reprezentacja Polski pod wodzą Roberta Lewandowskiego dalej będzie grała w Dywizji A Ligi Narodów / AFP

Ogromną rolę odegrała też z pewnością telewizja, bo nowa formuła oznacza więcej meczów dla drużyn najwięcej notowanych, a zatem większe zyski. Trudno było też spodziewać się, że takie ekipy jak np. niemiecka będą grały jedynie na zapleczu najwyższej klasy, czyli Dywizji A.

Przypomnijmy, o możliwych zmianach informowaliśmy już nieoficjalnie po tym, jak w maju szefowie europejskiego futbolu zaaprobowali nowy plan .

Tak będzie wyglądała Liga Narodów w sezonie 2020/21

Dywizja A

Portugalia, Holandia, Anglia, Szwajcaria, Belgia, Francja, Hiszpania, Włochy, Chorwacja, Polska, Niemcy, Islandia, Bośnia i Hercegowina (awans z B), Ukraina (awans z B), Dania (awans z B), Szwecja (awans z B).

Dywizja B

Rosja, Austria, Walia, Czechy, Słowacja, Turcja, Irlandia, Irlandia Północna, Szkocja (awans z C), Norwegia (awans z C), Serbia (awans z C), Finlandia (awans z C), Bułgaria (awans z C), Izrael (awans z C), Węgry (awans z C), Rumunia (awans z C).

Dywizja C

Grecja, Albania, Czarnogóra, Cypr, Estonia, Słowenia, Litwa, Gruzja (awans z D), Macedonia Północna (awans z D), Kosowo (awans z D), Białoruś (awans z D), Luksemburg (awans z D), Armenia (awans z D), Azerbejdżan (awans z D), Kazachstan (awans z D), Mołdawia (awans z D).

Dywizja D

Gibraltar, Wyspy Owcze, Łotwa, Liechtenstein, Andora, Malta, San Marino.

Kalendarz

3-5 września, 6-8 września, 8-10 października, 11-13 października, 12-14 listopada, 15-17 listopada 2020.

Turniej finałowy zostanie rozegrany w czerwcu 2021 roku.

RP