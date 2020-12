Reprezentacja Polski. Piszczek: Powrót do kadry? Bardzo poważnie bym się zastanowił

- Jeśli trener Brzeczek złożyłby mi oficjalną propozycję dołączenia do jego sztabu, byłoby to dla mnie duże wyróżnienie i na pewno bardzo poważnie bym się nad tym zastanowił - mówi Interii Łukasz Piszczek, niedawny reprezentant Polski.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Reprezentacja Polski. Łukasz Piszczek rozegrał ostatni mecz. Wideo INTERIA.TV

Po zakończeniu rywalizacji w Lidze Narodów w kadrze przyszedł czas na porządki natury organizacyjnej. Sztab szkoleniowy drużyny narodowej w najbliższym czasie zostanie lekko przebudowany. Ma do niego dołączyć kilku nowych analityków. Serwis meczyki.pl donosi natomiast, że z zespołem pożegna się psycholog Damian Salwin.

Reklama

Prawdziwym hitem może się jednak okazać powrót do reprezentacji Polski Łukasza Piszczka. Tyle że w innej niż dotychczas roli. 35-latek przymierzany jest bowiem do funkcji członka sztabu trenerskiego. Pierwsze spekulacje na ten temat pojawiły się w ubiegłym roku. Wiadomo, że zawodnik rozmawiał już z selekcjonerem Jerzym Brzęczkiem o ewentualnej współpracy.

- Kiedyś przez chwilę poruszyliśmy taki temat z selekcjonerem - potwierdza Piszczek w rozmowie z Interią. - Szybko jednak został ucięty. To było w prywatnej rozmowie, właściwie mimochodem. Stanęło na tym, że dopóki jestem czynnym zawodnikiem, to takiej sytuacji nie będzie. I na razie tego się trzymamy. Nigdy potem już do tego nie wracaliśmy.

Perspektywa zatrudnienia niedawnego kadrowicza w sztabie szkoleniowym reprezentacji zaczęła nabierać wyraźniejszych kształtów po ostatnim spotkaniu selekcjonera z prezesem PZPN, Zbigniewem Bońkiem. Panowie podsumowali minione miesiące w wykonaniu "Biało-Czerwonych" i - co oczywiste - dyskutowali również o najbliższej przyszłości.