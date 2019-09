Reprezentacja Polski. Piłkarze dobrą formą odpowiedzieli Brzęczkowi

- Apeluję o rozsądne ocenianie naszego potencjału - nawoływał po meczach kadry selekcjoner Jerzy Brzęczek. W kolejnym tygodniu piłkarze odpowiedzieli mu w najlepszy możliwy sposób. Jego kadrowicze strzelili aż pięć goli, a o sobie przypomnieli także pominięci Kamil Wilczek i Przemysław Frankowski.

Jerzy Brzęczek nie notuje ostatnio dobrej passy. Dostaje mu się właściwie na wszystkich frontach - nie bronią go wrześniowe wyniki reprezentacji, styl gry był jeszcze gorszy, a na domiar złego atmosferę popsuły niefortunne wypowiedzi selekcjonera. Zwłaszcza ta o rozsądnej ocenie naszego potencjału, która została odebrana jako wyraz braku wiary w zespół.

O tym, na co naprawdę stać polski zespół, można dyskutować godzinami, ale faktem jest, że należy od niego wymagać więcej, niż to co prezentował w ostatnim czasie. Wydają się to sugerować zresztą sami kadrowicze. Po powrocie z kadry szpilkę swoim wpisem na Instagramie wbił selekcjonerowi Wojciech Szczęsny, ale chyba najbardziej wymowne były wypowiedzi Roberta Lewandowskiego. Kapitan zaznaczał, że zespół nie czuje się na boisku pewnie, a zawodnicy nie wiedzą, jak się poruszać po boisku - z piłką i bez niej.

Po meczach ze Słowenią i Austrią, można było odnieść wrażenie, że na zgrupowanie przyjechali piłkarze kompletnie bez formy. Po powrocie do klubów, kadrowicze udowodnili jednak, że to nieprawda.

Lewandowski zdobył bramkę już w 3. minucie meczu z RB Lipsk. Przełamał się Krzysztof Piątek, który w meczu z Hellasem trafił do bramki rywala dwa razy, choć tylko jeden gol został uznany. Piękną ramkę z rzutu wolnego zdobył Kamil Grosicki, a za drugim razem trafił w słupek. Skrzydłowy Hull został wybrany graczem spotkania, a stadion żegnał go owacyjnie.

Zresztą, pozostali nasi gracze z Championship - których Brzęczek podawał jako przykłady słabości naszej kadry - również spisali się świetnie. Krystian Bielik (Derby County) był najlepszym piłkarzem w meczu z Cardiff City, a Mateusz Klich (Leeds) zdobył bramkę w wygranym 2-0 spotkaniu z Barnsley, po którym jego drużyna została liderem tabeli.

Kolejny raz błysnął też Grzegorz Krychowiak. Strzelił już czwartego gola w tym sezonie, dając swojej drużynie zwycięstwo z PFK Soczi. Swoje zrobił też Piotr Zieliński, od którego selekcjoner wymagał, by "coś mu przeskoczyło w głowie". Widocznie w Napoli znają tajemny sposób na jego dobrą grę, bo Polak zagrał pełne spotkanie i zebrał pochlebne recenzje za pewną wygraną 2-0 z Sampdorią.

Reasumując, siedmiu zawodników którzy zagrali w pomocy i ataku przeciwko Słowenii i Austrii, w miniony weekend zdobyło pięć bramek. Pytanie, dlaczego w dwóch spotkaniach kadry wyglądali tak bezradnie, samo ciśnie się na usta.



A przecież Brzęczkowi przypomnieli o sobie kolejni ofensywni piłkarze. Pominięty w ostatnich powołaniach Przemysław Frankowski strzelił gola i zaliczył asystę w wygranym przez Chicago Fire 4-0 meczu z Dallas. Z kolei Kamil Wilczek, który u Brzęczka na zgrupowaniu nie był jeszcze ani razu, dał prawdziwy popis. Napastnik Broendby strzelił gola i miał dwie asysty w spotkaniu z Nordsjaelland. W 15 spotkaniach tego sezonu zdobył już łącznie 11 bramek!



Właściwie o kryzysie formy może mówić tylko dwóch środkowych obrońców. Kamil Glik, który przeciwko Austrii akurat nie zawiódł, ponownie zaliczył kiepski mecz w Monaco, które straciło cztery gole w meczu z Olympique Marsylia, a Polak mógł lepiej spisać się przynajmniej przy jednym z nich. Jego drużyna prowadziła już zresztą 2-0, ale przegrała 3-4 i spadła na przedostatnie miejsce w tabeli Ligue 1.

Nie za dobrze wygląda też sytuacja Michała Pazdana, który po słabiutkim meczu ze Słowenią, z Austrią wylądował na trybunach. Po powrocie do klubu zagrał 90 minut przeciwko Malatyasporowi, ale przegrał aż 0-4.



Zdjęcie Krzysztof Piątek zdobył bramkę przeciwko Hellasowi / Alessandro Sabattini / Getty Images

Weekendowe mecze piłkarzy powołanych przez Brzęczka na Słowenię i Austrię:

Bramkarze:



Łukasz Fabiański (West Ham) - mecz z Aston Villą w poniedziałek,

Łukasz Skorupski (Bologna FC) - 90 minut i wygrana 4-3 z Brescią,

Wojciech Szczęsny (Juventus) - 90 minut i remis 0-0 z Fiorentiną,

Obrońcy:



Bednarek Jan (Southampton) - 90 minut i wygrana 1-0 z Sheffield United,

Bereszyński Bartosz (Sampdoria) - 90 minut i przegrana 0-2 z Napoli,

Cionek Thiago (SPAL) - 90 minut i wygrana 2-1 z Lazio,

Glik Kamil (AS Monaco) - 90 minut i przegrana 3-4 z Olympique Maryslia,

Gumny Robert (Lech) - 90 minut i przegrana 1-2 z Lechią Gdańsk,

Jędrzejczyk Artur (Legia) - 90 minut i remis 0-0 z Jagiellonią Białystok,

Kędziora Tomasz (Dynamo) - na ławce w meczu z Desną Czernihów (1-2)

Pazdan Michał (Ankaragucu) - 90 minut i przegrana 0-4 z Yeni Malatyasporem,

Reca Arkadiusz (SPAL) - 62 minuty i wygrana 2-1 z Lazio,

Rybus Maciej (Lokomotiw) - na ławce w meczu z PFK Soczi (1-0),

Pomocnicy:



Bielik Krystian (Derby) - 90 minut i nagroda dla gracza meczu w zremisowanym 1-1 meczu z Cardiff,

Błaszczykowski Jakub (Wisła) - z powodu kontuzji poza składem na mecz z Koroną (1-1),

Góralski Jacek (Łudogorec) - 90 minut w wygranym 2-0 meczu z Etarem,

Grosicki Kamil (Hull City) - 90 minut, gol i nagroda dla gracza meczu w zremisowanym 2-2 meczu z Wigan,

Kądzior Damian (Dinamo) - 90 minut w wygranym 1-0 meczu z Istrą,

Klich Mateusz (Leeds) - 90 minut i gol w wygranym 2-0 meczu z Barnsley,

Krychowiak Grzegorz (Lokomotiw) - 90 minut i gol w wygranym 1-0 meczu z PFK Soczi,

Linetty Karol (Sampdoria) - 90 minut i przegrana 0-2 z Napoli,

Szymański Sebastian (Dynamo Moskwa) - mecz z FK Ufa w poniedziałek,

Zieliński Piotr (Napoli) - 90 minut i wygrana 2-0 z Sampdorią,

Napastnicy:

Kownacki Dawid (Fortuna) - 90 minut i remis 1-1 z Wolfsburgiem,

Lewandowski Robert (Bayern) - 90 minut i gol w zremisowanym 1-1 meczu z RB Lipsk,

Milik Arkadiusz (Napoli) - z powodu kontuzji poza kadrą na mecz z Sampdorią (2-0),

Piątek Krzysztof (AC Milan) - 90 minut i gol w wygranym 1-0 meczu z Hellasem.

Zdjęcie Robert Lewandowski / FILIP SINGER / PAP/EPA

WG