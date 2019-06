Reprezentacja Polski. Piątek na wakacjach w USA, Lewandowscy odpoczywają ze Szczęsnymi

Po szalonym roku, jaki ma za sobą Krzysztof Piątek, napastnik Milanu wybrał się na zasłużone wakacje. Snajper reprezentacji wraz ze swoją żoną udał się w podróż poślubną do USA. A jak wakacje spędzają pozostałe gwiazdy reprezentacji Polski?

Dokładnie rok temu o tej porze Krzysztof Piątek był jeszcze zawodnikiem Cracovii. Wiadomo było już, że od 1 lipca przeniesie się włoskiej Genoi CFC, ale wielu miało wątpliwości, czy 23-letni napastnik poradzi sobie w lidze znacznie silniejszej, niż polska.

Wówczas kariera Piątka rozwinęła się w szalonym tempie, w sposób, jaki nie śnił się snajperowi nawet w najpiękniejszych snach. Najpierw trafił do bramki w każdym z pierwszych ośmiu oficjalnych meczów Genoi, zdobywając w nich aż 13 goli! Do końca rundy pokonał bramkarzy 19-krotnie i zimą AC Milan wyłożył za niego 35 mln euro. I choć w barwach giganta spędził tylko pół sezonu to i tak, z 11 bramkami na koncie, został najskuteczniejszym zawodnikiem drużyny.

"El Pistolero", nazywany tak od charakterystycznej "cieszynki" imitującej strzelanie z pistoletów, szybko zadebiutował też w reprezentacji Polski. Jesienią zdobył bramkę w meczu Ligi Narodów z Portugalią, a wiosną został najlepszym strzelcem "Biało-Czerownych" w eliminacjach mistrzostw Europy, zdobywając trzy bramki w czterech spotkaniach.

Zmiany dotknęły także Piątka w jego życiu prywatnym. Zawodnik Milanu w czerwcu zmienił stan cywilny, biorąc ślub z Pauliną Procyk. Tu także musiał dostosować się do szalonego tempa mijającego roku i na czas ceremonii ślubnej wyjechał ze zgrupowania kadry. Sakramentalne "tak" dodało naszemu Orłowi skrzydeł i powrót do kadry uczcił zdobytymi bramkami w meczach z Macedonią Północną (1-0) i Izraelem (4-0).

W końcu przyszedł jednak czas, by nowa gwiazda reprezentacji znalazła chwilę na zasłużony wypoczynek i naładowanie baterii przed nowym sezonem. Piątek wraz żoną udali się w podróż poślubną do Stanów Zjednoczonych. Para już podzieliła się widokiem na nowojorski Time Square z pokoju hotelowego, a także piękną pogodą ze słonecznego Miami.

Zdjęcie Krzysztof Piątek wraz z żoną udał się na wypoczynek do USA / Instagram /

A jak wakacje spędzają pozostali reprezentanci Polski?



Tuż po spotkaniu z Izraelem Wojciech Szczęsny wraz z Robertem Lewandowskim oraz ich małżonkami - Mariną Łuczenko-Szczęsna oraz Anną Lewandowską, wsiedli do samolotu i polecieli na grecką wyspę Mykonos. Na fotografiach, publikowanych w mediach społecznościowych, bryluje zwłaszcza małżonka napastnika Bayernu, pozując do zdjęć z córką Klarą i mężem, oraz z piosenkarką Mariną.

Z kolei Grzegorz Krychowiak i jego piękna partnerka Celia Jaunat wybrali się w egzotyczną podróż do Chin, swoich obserwujących pozdrawiając z dalekiego Szangahaju. Natomiast skrzydłowy Kamil Grosicki wybrał opcję spędzenia wolnego czasu z rodziną i przyjaciółmi.