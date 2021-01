Pomimo nasilającej się w Portugalii epidemii COVID-19 Paulo Sousa udał się do Polski na swoją pierwszą konferencję prasową, która zostanie poprowadzona w siedzibie PZPN prawdopodobnie w czwartek lub piątek.

W międzyczasie nowy selekcjoner "Biało-Czerwonych", łącząc się z Warszawy z Portugalią, weźmie udział w projekcie zainicjowanym przez papieża Franciszka.



Jak dowiedziała się PAP u jednego z pragnących zachować anonimowość współpracowników Sousy, w najbliższych godzinach Portugalczyk dotrze do Warszawy, gdzie pozostanie kilka przez dni.



"Już nazajutrz po czwartkowej konferencji prasowej, na której przedstawiono nowego selekcjonera reprezentacji Polski, Paulo miał bardzo pracowite dni. Nazajutrz odbył szereg rozmów z osobami z PZPN, a także z niektórymi piłkarzami przez telefon i za pośrednictwem łącza internetowego" - powiedział rozmówca PAP.



We wtorek Paulo Sousa w czasie swojej pierwszej podróży do Polski zatrzymał się w Niemczech, gdzie doszło do osobistego spotkania z Robertem Lewandowskim.



W środę planowane jest spotkanie Paulo Sousy ze Zbigniewem Bońkiem, podczas którego ma zostać zaplanowany termin konferencji prasowej Portugalczyka. Wydarzenie będzie transmitowane przez internet z siedziby PZPN, i prawdopodobnie odbędzie się w czwartek lub piątek.



W czwartek Paulo Sousa z Warszawy połączy się też z inną wirtualną konferencją, organizowaną w podlizbońskim Cascais we współpracy z Włoską Federacją Piłki Nożnej. Będzie ona dotyczyła rozwijanego z inicjatywy papieża projektu wychowawczo-edukacyjnego Scholas, służącego wsparciu dzieci i młodzieży. Franciszek jeszcze jako arcybiskup Buenos Aires rozwijał ten projekt wśród potrzebujących wsparcia młodych Argentyńczyków.



Sousa, który od kilku lat jest honorowym ambasadorem projektu fundacji Scholas, posiadającej dziś swoje przedstawicielstwa w kilkunastu krajach świata, w tym m.in. w Portugalii, weźmie udział w konferencji zatytułowanej "Czy trzeba wygrywać za wszelką cenę?".



Głównym zagadnieniem poruszanym podczas czwartkowego wydarzenia będzie kwestia sposobu przekazywania dzieciom i młodzieży sportowych wartości we współczesnym futbolu.



Razem z nowym selekcjonerem polskiej reprezentacji w konferencji weźmie udział także były piłkarski mistrz świata z 2006 r. Gianluca Zambrotta. Włoski piłkarz reprezentował m.in. barwy Juventusu Turyn, AC Milan oraz FC Barcelona.



Z Lizbony - Marcin Zatyka