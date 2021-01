Reprezentacja Polski. Paulo Sousa przyleciał do Polski

Najpierw Monachium, potem Warszawa. Nowy selekcjoner reprezentacji Polski Paulo Sousa, po wczorajszym spotkaniu z Robertem Lewandowskim, w nocy przyleciał do Polski.

Ogłoszony niemal tydzień temu nowym szkoleniowcem "Biało-Czerwonych" Portugalczyk szybko stawił się w naszym kraju, po drodze odwiedzając kapitana reprezentacji Polski.

O rozmowie Roberta Lewandowskiego i Paulo Sousy w Monachium informowaliśmy wczoraj.

Po spotkaniu z "Lewym" portugalski trener, z przesiadką we Frankfurcie, przyleciał do Polski i przed północą zameldował się w Warszawie - podaje "Super Express". Z lotniska odebrali go przedstawiciele Polskiego Związku Piłki Nożnej, m.in. rzecznik Jakub Kwiatkowski.

Sousa ma zostać w naszym kraju kilka dni. Jak w ubiegłym tygodniu zapowiadał Zbigniew Boniek, zorganizowana zostanie prezentacja i konferencja prasowa nowego szkoleniowca, prawdopodobnie w czwartek lub piątek.

Nowy selekcjoner spotka się dziś z Bońkiem, gdzie zapadną kolejne ustalenia między szkoleniowcem a związkiem.

W czwartek Paulo Sousa z Warszawy połączy się też z inną wirtualną konferencją, organizowaną w podlizbońskim Cascais we współpracy z Włoską Federacją Piłki Nożnej. Będzie ona dotyczyła rozwijanego z inicjatywy papieża projektu wychowawczo-edukacyjnego Scholas, służącego wsparciu dzieci i młodzieży. Franciszek jeszcze jako arcybiskup Buenos Aires rozwijał ten projekt wśród potrzebujących wsparcia młodych Argentyńczyków. Sousa od kilku lat jest honorowym ambasadorem projektu fundacji Scholas

