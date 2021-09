Wrześniowe spotkania były zastrzykiem optymizmu w serca polskich kibiców. "Biało-Czerwoni" pokonali Albanię 4-1, San Marino 7-1, a na koniec w dramatycznych okolicznościach wywalczyli punkt w starciu z Anglią (1-1).



Walka o wyjazd na mistrzostwa świata jest zacięta i Polacy muszą wygrywać, by zająć drugie miejsce, premiowane grą w barażu. Na razie ekipa Sousy jest trzecia w tabeli, tracąc punkt do Albanii oraz pięć "oczek" do Anglii.



W październiku "Biało-Czerwonych" czekają dwa spotkania. Nikt nie wyobraża sobie straty punktów 9 października w domowym starciu z San Marino, natomiast kluczowe dla losów eliminacji może się okazać spotkanie z Albanią 12 października w Tiranie.

Reklama

Spotkaniem z San Marino oficjalnie z biało-czerwonymi barwami pożegna się Łukasz Fabiański, który zakończył reprezentacyjną karierę.



W porównaniu do ostatniego zgrupowania selekcjoner Sousa pominął dowołanych awaryjnie Kamila Piątkowskiego, Bartosza Slisza i Jakuba Kamińskiego. W kadrze zabrakło też miejsca dla Sebastiana Szymańskiego i Dawida Kownackiego.



Miejsce w reprezentacji Polski wywalczył za to - po raz pierwszy za kadencji Sousy - Robert Gumny. W kadrze wciąż brakuje kontuzjowanego Arkadiusza Milika.





Reprezentacja Polski. Powołani na październikowe zgrupowanie:

Bramkarze: Bartłomiej Drągowski, Łukasz Fabiański, Łukasz Skorupski, Wojciech Szczęsny.



Obrońcy: Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, Paweł Dawidowicz, Kamil Glik, Robert Gumny, Michał Helik, Tomasz Kędziora, Tymoteusz Puchacz, Arkadiusz Reca, Maciej Rybus.



Pomocnicy: Przemysław Frankowski, Kamil Jóźwiak, Mateusz Klich, Kacper Kozłowski, Grzegorz Krychowiak, Karol Linetty, Jakub Moder, Przemysław Płacheta, Damian Szymański, Nicola Zalewski, Piotr Zieliński.



Napastnicy: Adam Buksa, Robert Lewandowski, Krzysztof Piątek, Karol Świderski.



Zdjęcie Paulo Sousa / VINCENZO PINTO / AFP

WG