Zbigniew Boniek podczas czwartkowej konferencji pasowej poinformował, że nowym selekcjonerem reprezentacji Polski będzie Paulo Sousa. Portugalski szkoleniowiec przywitał się z uczestnikami czwartkowej konferencji prasowej w specjalnym nagraniu wideo.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Boniek o rozstaniu z trenerem Brzęczkiem: Atmosfera była towarzyska (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Niedługo po opublikowaniu komunikatu o zwolnieniu Jerzego Brzęczka w mediach zaczęły pojawiać się spekulacje dotyczące tego, kto może go zastąpić. Od początku faworytami wydawali się być szkoleniowcy z Włoch, a jako potencjalny numer jeden w wyścigu o posadę wskazywany był Marco Giampaolo, który rozstał się z Torino.

Reklama

Na właściwy trop media naprowadził dopiero Gianluca Di Marzio - dziennikarz z Italii, który poinformował w środę, że najbliżej posady selekcjonera naszej kadry jest Paulo Sousa. Plotki przybrały na sile, gdy agent szkoleniowca opublikował na swoim instagramowym profilu zdjęcie z Warszawy. Z godziny na godzinę wszyscy z rosnącym napięciem wyczekiwali planowanej na 15:00 konferencji prasowej Zbigniewa Bońka.



- Jestem przekonany, że ta kadra w tej konfiguracji nie mogłaby pójść do przodu. Z całym szacunkiem, przekonanie moje i najbliższych mi ludzi było takie że trudno, byśmy mogli to zrobić - mówił, uzasadniając swoją decyzję o zwolnieniu Brzęczka. Dodawał także, że "widział marazm" nie tylko w pracy trenera, ale i wśród piłkarzy.



Prezes PZPN zdradził, że brał pod uwagę kandydaturę Adama Nawałki, ale szybko ją porzucił.



- Analizowałem wiele nazwisk, wielu trenerów, jak długi powinien być kontrakt i czego powinienem od trenera oczekiwać. Od poniedziałku miałem bardzo dużo ofert, to były jednak oferty "sztuczne". Ci, którzy je proponowali robili jeden, podstawowy błąd - zapomnieli, że my już z nowym trenerem rozmawialiśmy - tłumaczył Boniek.



Ostatecznie medialne przecieki zostały oficjalnie potwierdzone. Nowym selekcjonerem będzie Paulo Sousa. Szkoleniowiec przywitał się z uczestnikami konferencji prasowej poprzez wyemitowany w trakcie jej trwania materiał wideo.



- Jestem zaszczycony i dumny, że mogę zostać selekcjonerem reprezentacji Polski - mówił. - Jestem pewien, że cały kraj będzie dumny ze swojej drużyny - dodawał.



Boniek postawił przed selekcjonerem jasne cele. Musi on przejść fazę grupową mistrzostw Europy oraz awansować minimum do baraży o awans na mistrzostwa świata. Umowa podpisana została do zakończenia walki o przepustki na mundial. - Podoba mi się jego wiedza i charakter - podsumowywał swój wybór.



W przyszłym tygodniu odbędzie się specjalna konferencja prasowa z nowym selekcjonerem.

Wywiad ze Zbigniewem Bońkiem, na temat zmiany selekcjonera, zobaczycie dziś w programie "Gość Wydarzeń", o godz. 19:25 w Polsacie i Polsacie News.

TC



Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź!