Paulo Sousa przyjechał do Polski. Portugalski selekcjoner naszej kadry udał się do Poznania na mecz Lecha z Rakowem Częstochowa w ćwierćfinale Fortuna Pucharu Polski. Sousa zostanie w Polsce do rozpoczęcia zgrupowania.

Reprezentacja Polski pod koniec marca rozpocznie eliminacje do mistrzostw świata w 2022 roku. "Biało-Czerwoni" rozegrają trzy spotkania. 25 marca zmierzą się z Węgrami, trzy dni później z Andorą, a 31 marca z Anglią.

Paulo Sousa powoli przymierza się do wysłania pierwszych powołań. Portugalczyk przyjechał już do Polski, aby obejrzeć piłkarzy występujących na krajowych boiskach. Selekcjoner ma zostać w naszym kraju aż do rozpoczęcia zgrupowania.



Selekcjoner obserwuje piłkarzy z PKO Ekstraklasy

Sousa rozpoczął od wizyty w Poznaniu. Stawił się na meczu Lecha z Rakowem Częstochowa w ćwierćfinale Fortuna Pucharu Polski. W środę ma wybrać się na mecz Legii Warszawa z Piastem Gliwice, a w weekend zamierza oglądać spotkania 20. kolejki PKO Ekstraklasy.



Paulo Sousa 21 stycznia został selekcjonerem reprezentacji Polski. Do tej pory, na żywo lub zdalnie, rozmawiał ze wszystkimi kluczowymi piłkarzami kadry. Przed trenerem i jego sztabem pierwsze zgrupowanie.



