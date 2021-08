Reprezentacja Polski. Paulo Sousa na konferencji przed meczami z Albanią, San Marino i Anglią. Trwa

Selekcjonerowi Orłów nie brakuje problemów. Największy Sousa ma w linii pomocy. Nie wiadomo, czy Portugalczyk będzie mógł liczyć na Piotra Zielińskiego, który zmaga się z kontuzją. W niedzielę okazało się, że zakażony koronawirusem jest Mateusz Klich. Pomocnik Leeds United musi odbyć 10-dniową kwarantannę.



W trzech pierwszych meczach eliminacji do mundialu reprezentacja Polski zdobyła cztery punkty, co daje nam czwarte miejsce.



W najbliższych dniach nasi kadrowicze będą mogli powalczyć o awans w tabeli. 2 września zagrają na PGE Narodowym, 5 września zmierzą się na wyjeździe z San Marino, a 8 września naszym rywalem w Warszawie będzie Anglia. To będą kluczowe mecze w kontekście walki o awans na mundial.



Paulo Sousa o problemach kadrze:



- Kozłowski ma problem mięśniowy, tak jak Szymański. Kownacki też ma pewne problemy. Płacheta nie był na liście, ale dla niego sytuacja jest trochę trudna. Choć idzie ku dobremu. Zieliński dołączy do nas. Rozmawialiśmy już z Napoli, choć doszło do poważnej kontuzji - zerwania mięśnia. Będzie jednak z nami. Postaramy się mu pomóc. Mamy nadzieję, że zagra z Anglią. O Piątkowskim już myśleliśmy. Chcielibyśmy, by grał na poziomie międzynarodowym i zwiększał zdolności. Także Kamiński jest wartościowym zawodnikiem. Myśleliśmy o Świerczoku, ale dochodzą pewne ograniczenia. Także Karbownik był rozważany, ale jest on w trakcie zmieniania klubu. Nie chcieliśmy więc teraz go ściągać. Mamy dobrych zawodników, którzy są blisko kadry. Tyczy się to także Bielika.



O spotkaniu z Cezarym Kuleszą:



- To, o czym rozmawialiśmy prywatnie, zostaje między nami. Chciałem, by prezes miał pewność, jak pracuję z drużyną. Prezes pokazał, że robi wszystko co najlepsze dla polskiej piłki. Długo rozmawialiśmy.



O przeszłości:



- Jeżeli chcemy coś zbudować, musimy patrzeć nie tylko na zwycięstwa, ale i porażki. Mam nadzieję, że zbudujemy coś nowego. Nową tożsamość zawodników w naszej kadrze, ale i całej polskiej piłki. Osiągnęliśmy progres, ale jest wiele aspektów, które wciąż potrzebują zmian. To, że nie wyszliśmy z grupy pokazuje, że wciąż musimy pracować. Cały czas chodzi o mentalność i wykorzystywanie kluczowych momentów, między innymi tych, w których tracimy piłkę. Jeżeli będziemy lepiej bronić, będziemy mieć więcej możliwości strzeleckich i lepiej kontrolować mecz. Inny przykład, o którym mówię piłkarzom - gdy ktoś popełni błąd indywidualny, przeciwnik i tak nie powinien strzelać nam gola. Możemy obejrzeć żółtą kartkę, ale nie możemy tracić bramki. Mam nadzieję, że to przyjdzie z kolejnymi zwycięstwami.



O sytuacji w środku pola:



- Chcieliśmy wypróbować Augustyniaka, ale jest kontuzjowany. Wielokrotnie mówiliśmy, że nie jesteśmy kadrą jak Włochy, Hiszpania, Niemcy, Francja i w przypadku kontuzji nie możemy powołać zawodnika na tym samym poziomie. Musimy wykazać się kreatywnością. Powoływanie zawodnika tylko dla samej liczby piłkarzy nie jest dla mnie wystarczające. Staramy się przygotować Dawidowicza jako zawodnika do środka na te mecze. Mecz z Anglią będzie wymagający, ale skupiamy się na tym pierwszym, który będzie kluczowy. Ważne są dla nas skrzydła i napastnicy. Mamy pewną wizję. Chcemy, by grali tam zawodnicy, którzy pozwolą nam strzelić więcej goli od rywala.



O grze bez Zielińskiego z Anglią:



- Myślimy, że Zieliński zagra z Anglią, jeśli będzie w dobrej formie. Wciąż mamy dużą liczbę dostępnych zawodników. Drugi mecz to temat, o którym porozmawiamy po spotkaniu z Albanią.



