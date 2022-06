Reprezentacja Polski okradziona w hotelu! Michniewicz: Zaostrzyliśmy rygor

Panie trenerze, czy możemy pana odwiedzić w hotelu kadry - zagaił po meczu z Walią selekcjonera Czesława Michniewicza jeden z dziennikarzy.

- Niestety, nie wejdziecie. Ostatnio nas okradziono, przez co zaostrzyliśmy rygor i nie wpuszczają do hotelu postronnych ludzi - odpowiedział Michniewicz.

Michniewicz nie kryje: Okradziona reprezentacja Polski

Interia dopytała, co zginęło i skąd?

- Z naszej sali konferencyjnej ktoś ukradł nam nowy projektor. Sprawdzaliśmy na monitoringu i okazało się, że szwędali się po hotelu postronni ludzie. Teraz to się skończyło, panuje zaostrzony rygor - powiedział Czesław Michniewicz.

Chwilę później jako ostatni wsiadł do autokaru pod Tarczyński Areną we Wrocławiu. "Biało-Czerwoni" odjechali na lotnisko, by od razu wrócić do warszawskiej bazy czerwcowego zgrupowania.

- W czwartek o godz. 11 zagramy sparing wewnętrzny. Sprawdzimy tych, którzy dziś nie grali, bądź grali mało. W piątek po południu aż do niedzielnego popołudnia kadrowicze dostaną wolne, za wyjątkiem tych, którzy przechodzą rehabilitację, jak np. Krystian Bielik - zdradził plany kadry Michniewicz.

Michniewicz wyjął asa z rękawa! To on odwrócił losy meczu!

Z Wrocławia Michał Białoński

Liga Narodów. Kiedy mecze Polski z Belgią i Holandią? Terminarz

Reprezentację Polski Czesława Michniewicza czekają jeszcze w czerwcu trzy mecze w Lidze Narodów:

8 czerwca, godz. 20:45, Belgia - Polska

11 czerwca, godz. 20:45, Holandia - Polska

14 czerwca, godz. 20:45, Polska - Belgia (Warszawa)

Sprawdź cały terminarz meczów Polski w Lidze Narodów 2022.

