Decyzja o zwolnieniu Jerzego Brzęczka została niespodziewanie ogłoszona w poniedziałek przez Polski Związek Piłki Nożnej za pomocą oficjalnego komunikatu.



Więcej szczegółów w tej sprawie przedstawi podczas rozpoczynającej się w czwartek o godzinie 15. konferencji prasowej Zbigniew Boniek. Niewykluczone, że poznamy podczas niej nazwisko nowego selekcjonera. Prezes piłkarskiej centrali - jak ustaliła Interią - zdecydował już bowiem, kto nim zostanie.



W czwartek tuż przed godziną 14. zakończyło się dwugodzinne spotkanie prezesa Bońka z członkami zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. Nie poznali oni jeszcze nazwiska nowego opiekuna polskiej kadry, lecz otrzymali zapewnienie, że usłyszą je, zanim przedostanie się ono do opinii publicznej.



Personalia nowego szkoleniowca powinny dotrzeć do nich drogą mailową. Po zakończeniu spotkania członkowie zarządu rozjechali się bowiem do domów.



Obecnie trwają rozmowy dotyczące składu sztabu szkoleniowego.



Głównym kandydatem do przejęcia sterów w reprezentacji Polski jest na ten moment Paulo Sousa.



Wywiad ze Zbigniewem Bońkiem, na temat zmiany selekcjonera, zobaczycie dziś w programie "Gość Wydarzeń", o godz. 19:25 w Polsacie i Polsacie News.



