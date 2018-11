Przedstawiamy kompendium wiedzy o losowaniu eliminacji Euro 2020. Co? Gdzie? Kiedy? Jaki jest podział na koszyki?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zwycięski remis w Guimaraes. Milik wytrzymał presję. Wideo INTERIA.PL

Losowanie odbędzie się 2 grudnia o godz. 12 w Dublinie. Polacy będą losowani z 1. koszyka.

Reklama

W eliminacjach zagra 55 zespołów, spośród których 24 wystąpią w turnieju finałowym rozgrywanym w dniach 12 czerwca 12 lipca 2020 r. Nikt nie ma zapewnionej gry w imprezie z racji jej organizacji, jak ostatnio miała Francja, a w 2012 r. Polska i Ukraina.

Po raz pierwszy UEFA przeprowadzi najważniejszą imprezę na Starym Kontynencie w 12 miastach 12 różnych państw. Są to: Holandia (Amsterdam), Azerbejdżan (Baku), Hiszpania (Bilbao), Rumunia (Bukareszt), Węgry (Budapeszt), Dania (Kopenhaga), Irlandia (Dublin), Szkocja (Glasgow), Anglia (Londyn), Niemcy (Monachium), Włochy (Rzym) i Rosja (Sankt Petersburg).

W eliminacjach do ME 2020 zagra 55 reprezentacji, które zostaną rozlosowane do dziesięciu grup pięciu pięciozespołowych (A-E) i pięciu z sześcioma drużynami (F-J).

Dwie najlepsze drużyny z każdej grupy awansują do turnieju finałowego. Pozostałych czterech finalistów wyłonią turnieje finałowe w każdej z czterech dywizji Ligi Narodów.

Z przyczyn politycznych w jednej grupie nie mogą zagrać ze sobą: Armenia - Azerbejdżan, Gibraltar - Hiszpania, Bośnia i Hercegowina - Kosowo, Kosowo - Serbia oraz Rosja - Ukraina.

Grupa A swe mecze grupowe będzie rozgrywać w Rzymie i w Baku, B - w Petersburgu i Kopenhadze, C - w Bukareszcie i w Amsterdamie, D na Wembley i w Glasgow, E w Dublinie i w Bilbao, F - w Monachium i Budapeszcie.

"Biało-Czerwoni" będą losowani z najwyższego koszyka, co nie znaczy, że muszą mieć łatwe zadanie.

Grupą "śmierci" nazwiemy taką, w której los nas skojarzy z Niemcami, Serbią, Grecją, Białorusią i Łotwą.

Inny wariant grupy śmierci:

Polska, Szwecja, Turcja, Rumunia, Kosowo, Liechtenstein

Jaka może być grupa "marzeń"?

Polska, Walia, Finlandia, Litwa, Wyspy Owcze, San Marino

Wymarzona grupa może mieć też taki kształt:

Polska, Austria, Bułgaria, Estonia, Gibraltar, Malta.

Z uwagi na bliskie wyjazdy, kibice nie mieliby nic przeciw takiej grupie, nazwijmy ją kibicowską:

Polska, Rosja, Irlandia, Węgry, Białoruś, Łotwa





Podział na koszyki przed losowaniem Euro 2020

Koszyk 1

Szwajcaria, Portugalia, Holandia, Anglia, Belgia, Francja, Hiszpania, Włochy, Chorwacja, Polska

Koszyk 2

Niemcy, Islandia, Bośnia i Hercegowina, Ukraina, Dania, Szwecja, Rosja, Austria, Walia, Czechy

Koszyk 3

Słowacja, Turcja, Irlandia, Irlandia Północna, Szkocja, Norwegia, Serbia, Finlandia, Bułgaria, Izrael

Koszyk 4

Węgry, Rumunia, Grecja, Albania, Czarnogóra, Cypr, Estonia, Słowenia, Litwa, Gruzja

Koszyk 5

Macedonia, Kosowo, Białoruś, Luksemburg, Armenia, Azerbejdżan, Kazachstan, Mołdawia, Gibraltar, Wyspy Owcze

Koszyk 6

Łotwa, Liechtenstein, Andora, Malta, San Marino.

Zdjęcie Reprezentacja Polski cieszy się po golu strzelonym Portugalczykom przez Arkadiusza Milika. / HUGO DELGADO / PAP/EPA

MiKi