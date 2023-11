Od jakiegoś czasu z uporem maniaka staramy się wdrożyć coś, co nam zupełnie nie odpowiada, czyli grę trójką w obronie. Ta trójka w każdym meczu się zmienia, nie potrafi ze sobą współpracować, a cały czas liczmy, że jakoś się uda. To jest podstawa naszych słabych wyników, bo jak wszyscy doskonale wiemy zespół buduje się od obrony, a jeśli ta obrona się chwieje to, potem mamy duże problemy

Reprezentacja Polski. Jerzy Engel: Trzeba się ostro wziąć do roboty

- Przede wszystkim należy stworzyć zespół, bo on na razie nie istnieje. My cały czas zajmujemy się selekcją, zastanawiamy się, czy ma być powołany ten czy inny zawodnik, zamiast myśleć o tym, jak powinna grać drużyna. To jest największy problem. My w tej grupie możemy zająć nawet czwarte miejsce, co brzmi jak "czarny humor", jeśli chodzi o naszą reprezentację. Warto się zastanowić, co się stało, wyciągnąć jak najszybciej konkretne wnioski, dokładnie przeanalizować sobie, jak tracimy bramki, dlaczego stwarzamy sobie tak mało sytuacji i dlaczego tak mało piłek dostarczamy Robertowi Lewandowskiemu, aby ten kończył skutecznie akcję. Myślę, że ci piłkarze, którymi dysponujemy, są w stanie zagrać dobre mecze, jeśli tylko będą nich odpowiedni przygotowani. Trzeba się ostro wziąć do roboty i nie tylko oglądać zawodników, ale pracować z nimi teoretycznie, w taki sposób, w jaki potem chcielibyśmy, aby grali na boisku - zakończył.