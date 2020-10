Saga z Arkadiuszem Milikiem w roli głównej trwała przez wiele miesięcy. Jak wiemy, nie zakończyła się happy endem. Zawodnik SSC Napoli został na lodzie. Właśnie przerwał milczenie, opowiadając o najtrudniejszym momencie swojej kariery.

Napastnik reprezentacji Polski udzielił wywiadu serwisowi Sportowe Fakty. Wytłumaczył, dlaczego został nagle bez klubu i jak sobie radzi z tą sytuacją.

- Napoli chciało przedłużyć ze mną kontrakt na kolejne pięć lat. Klub dał mi wybór: albo podpisujemy umowę, albo odchodzę. Zdecydowałem, że chciałbym spróbować czegoś nowego, w innym miejscu. Miałem dwa wyjścia, a skoro odmówiłem przedłużenia kontraktu, sytuacja stała się jasna - wyjaśnił.

Dlaczego zrezygnował z oferty Napoli?

- Życie sportowca jest piękne, ale krótkie - odpowiedział. - Mam 26 lat, chcę się rozwijać, być lepszym piłkarzem. Uważam, że to odpowiedni moment, by spróbować nowego wyzwania. Jestem osobą, która idzie za tym, co czuje. Robienie czegoś wbrew sobie nie ma dla mnie sensu.

Lista klubów, do których miał trafić, była długa i nieustannie się zmieniała. Dość powiedzieć, że piłkarz łączony był ze wszystkimi pięcioma krajami, uchodzącymi w Europie za najsilniejsze piłkarsko - Włochy, Anglia, Hiszpania, Niemcy, Francja. Kolejność przypadkowa. Gdzie było mu najbliżej?

- Nie chcę podawać szczegółów i nazw drużyn. Wyjaśnię to inaczej. Żeby transfer doszedł do skutku, do porozumienia muszą dojść: zawodnik i oba kluby. Z mojej strony było zielone światło. Nie dogadały się kluby. I zostałem w Neapolu - opowiada Milik.