Reprezentacja Polski. Mecze reprezentacji w TVP Sport do 2028 roku

TVP Sport będzie pokazywać mecze piłkarskiej reprezentacji Polski do 2028 roku. Stacja wygrała też przetarg na pokazywanie turniejów Euro 2024 oraz Euro 2028.

"Wszystkie mecze reprezentacji Polski do 2028 roku tylko w TVP! Euro 24 i 28, trzy eliminacje do największych turniejów, trzy Ligi Narodów plus w każdej kolejce dodatkowy hit w TVP Sport" - poinformował na Twitterze dyrektor stacji Marek Szkolnikowski.

"Mecze reprezentacji Polski do 2028 roku będzie można oglądać w Telewizji Polskiej! Łącznie przez siedem lat transmitowanych będzie 60 spotkań drużyny narodowej" - potwierdził PZPN.

Polacy najbliższe spotkania reprezentacyjne rozegrają już w dniach 25-31 marca. "Biało-Czerwonych" czekają spotkania z Węgrami, Andorą oraz Anglią.