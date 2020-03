- To zaszczyt gościć polską reprezentację, ale nie wiemy, jaka będzie sytuacja w kraju, a także nie znamy dokładnego terminu tego spotkania - skomentował rzecznik Stadionu Wrocław Kacper Cecota informację o przeniesieniu marcowego piłkarskiego meczu z Finlandią na czerwiec.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Euro przełożone na 2021 rok! Będzie miało to wpływ na piłkarski kalendarz. Wideo INTERIA.TV

Polska reprezentacja piłkarska miała się zmierzyć we Wrocławiu z Finlandią 27 marca. Decyzją UEFA zaplanowane na ten miesiąc mecze towarzyskie i baraże do mistrzostw Europy zostały przeniesione na czerwiec, a winna wszystkiemu jest epidemia koronawirusa.

Reklama

Cecota nie mógł jednoznacznie powiedzieć, czy obiekt w stolicy Dolnego Śląska będzie wtedy mógł gościć zespół selekcjonera Jerzego Brzęczka.

- Przede wszystkim nie wiemy, jaka będzie wtedy sytuacja w kraju. To po pierwsze. A pod drugie, chodzi o dokładny termin meczu z Finlandią, którego teraz nie znamy. To duże wyróżnienie i prestiż gościć piłkarską reprezentację na naszym stadionie i chcielibyśmy, aby grała u nas jak najczęściej, ale na tę chwilę trudno nam powiedzieć, czy będzie to możliwe w czerwcu. Musimy przeczekać ten trudny czas i wtedy będziemy mogli działać - dodał.

Na czerwiec zaplanowane są już na Stadionie Wrocław m.in. koncerty Dawida Podsiadło i Kings of Leon, festiwal sportów oraz kongres regionów.