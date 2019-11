Mateusz Klich stracił ostatnio miejsce w wyjściowej „jedenastce” reprezentacji Polski, ale w klubie cenią go niezmiennie. Do tego stopnia, że od Leed United dostał nowy kontrakt, który zwiąże go z klubem przez cztery i pół roku.

Klich trafił do Leeds latem 2017 r. z Twente Enschede i był pierwszym transferem nowego dyrektora sportowego - Victora Orta.

Później Polak wrócił do Holandii, by pomóc Utrechtowi w zajęciu piątego miejsca w Eredivisie. W czerwcu 2018 r. wrócił do Anglii i w Leeds mógł pracować z trenerem Marcelem Bielsą, którego właśnie zatrudniono.

Pod batutą Argentyńczyka Mateusz rozwinął skrzydła i jest podstawowym piłkarzem "Białych".

Wiadomość o przedłużeniu umowy przez reprezentanta Polski ucieszyła kibiców Leeds. Gratulowali mu nowej umowy i życzyli poprowadzenia zespołu do awansu do Premier League. Na razie Leeds jest na trzecim miejscu w Championship.







