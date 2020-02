Były szkoleniowiec Wisły Kraków Maciej Stolarczyk został wybrany na selekcjonera reprezentacji Polski U-19, a swoją nową posadę obejmie oficjalnie 1 marca. To jego drugie podejście do pracy z kadrą młodzieżową.

W 2014 roku Polski Związek Piłki Nożnej zatrudnił Stolarczyka w roli asystenta Miłosza Stępińskiego w reprezentacji do lat 20, a następnie powierzył tę drużynę w jego ręce. Teraz Stolarczyk będzie prowadził kadrę do lat 19, zastępując na stanowisku Bartłomieja Zalewskiego.

- Bardzo się cieszę, że obdarzono mnie zaufaniem. Dziś (25 lutego - przyp. red.) rozwiązałem kontrakt z Wisłą Kraków za porozumieniem stron, a od 1 marca obejmuję posadę trenera do lat 19 - potwierdził Stolarczyk w rozmowie z Interią. - Nie wykluczam, że któryś z byłych współpracowników z Wisły będzie pracował ze mną w sztabie, ale to będzie dopiero ustalane - dodał.



Formalnie Stolarczyk został zwolniony z obowiązków trenera Wisły 14 listopada ubiegłego roku, lecz jego kontrakt wciąż obowiązywał.

Stolarczyk poprowadził "Białą Gwiazdę" w 54 meczach, notując 17 zwycięstw, dziewięć remisów i 28 porażek. To właśnie za jego czasów klub przechodził przez najgłębszy kryzys, a mimo to potrafił on scalić na boisku piłkarzy, tworząc ekipą zwaną przez kibiców "Drużyną z charakterem".

Nowy selekcjoner reprezentacji do lat 19 zadebiutuje 11 listopada w meczu eliminacji do mistrzostw Europy z Bośnią i Hercegowiną.

